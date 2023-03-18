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18 березня 2023, 15:05 Читать на русском

Автогаз за тиждень у середньому подешевшав на 65 копійок

Середня ціна на скраплений газ за тиждень, з 10 по 17 березня, у мережах автозаправних станцій в середньому знизилась на 65 копійок — до 22,31 грн за літр. Про це свідчать дані цінового моніторингу ринку Консалтингової групи «А-95», повідомляє галузеве видання encorr.

Середня ціна на скраплений газ за тиждень, з 10 по 17 березня, у мережах автозаправних станцій в середньому знизилась на 65 копійок — до 22,31 грн за літр.
Фото: infoline.ua

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Так, на АЗС ОККО і WOG автогаз подешевшав на 0,67 грн і 0,73 грн, до 23,08 і 22,96 грн/л відповідно.

У мережі «Укрнафти» ціна на продукт зменшилась на 30 копійок, до 21,95 грн/л. На станціях «Авіас», KLO, Amic і Chipo цінники встановлено на рівні 21,51 грн/л (-53 копійки), 20,99 грн/л (-70 копійок), 21,22 грн/л (-30 копійок) і 21,85 грн/л (-57 копійок) відповідно.

Найдешевше автогаз можна купити на станціях «Авантаж 7», за 19,95 грн/л, де він за тиждень втратив 0,5 грн.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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