Минулої доби українські захисники ліквідували ще 880 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 164 200 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
Втрати ворога за 17 березня: ЗСУ за добу знищили 880 російських окупантів
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Втрати ворога
- особового складу — близько 164200 (+880) осіб ліквідовано,
- танків — 3511 (+5) од,
- бойових броньованих машин — 6830 (+7) од,
- артилерійських систем — 2560 (+8) од,
- РСЗВ — 506 (+2) од,
- засоби ППО — 265 (+0) од,
- літаків — 305 (+0) од,
- гелікоптерів — 290 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2159 (+14),
- крилаті ракети — 907 (+0),
- кораблі/катери — 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 5404 (+3) од,
- спеціальна техніка — 259 (+1).
Джерело: Мінфін
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