Курс валют на вечір 17 березня: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок

До закриття міжбанку курс долара не змінився у купівлі та продажу. Євро подорожчало на 13 копійок у купівлі та продажу.

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Валюта Відкриття 17 березня Закриття 17 березня Зміни долар 36,56/36,93 36,56/36,93 0/0 євро 38,75/39,14 38,88/39,27 13/13

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 38,35−38,80 грн. Євро купують за 40,40 грн, а продають за 41,10 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,70−38,85, євро — 40,90−41,10 грн.

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