До закриття міжбанку курс долара не змінився у купівлі та продажу. Євро подорожчало на 13 копійок у купівлі та продажу.
Курс валют на вечір 17 березня: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок
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Відкриття 17 березня
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Закриття 17 березня
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Зміни
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36,56/36,93
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36,56/36,93
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0/0
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38,75/39,14
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38,88/39,27
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13/13
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 38,35−38,80 грн. Євро купують за 40,40 грн, а продають за 41,10 грн.
За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,70−38,85, євро — 40,90−41,10 грн.
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Джерело: Мінфін
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