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17 березня 2023, 16:30 Читать на русском

Аналітик RoboForex: курси українських цінних паперів на міжнародних фінансових ринках стабілізувалися

Українські єврооблігації залишаються під впливом традиційної комбінації глобальних настроїв на ринках країн, що розвиваються, і «внутрішніх» українських чинників. При цьому обсяг торгівлі українськими цінними паперами залишається досить низьким. Євробонди України і раніше не мали особливої ​​популярності. Подібний сценарій був очікуваний, оскільки ключові енергетичні об'єкти країни серйозно пошкоджені в ході військового конфлікту. Без повноцінної інфраструктури, що забезпечує генерацію та розподіл енергії, промислове зростання неможливе. Про це повідомляє Андрій Гойлов, аналітик RoboForex.

Кредитно-дефолтні свопи України CDS (б. п.). Джерело: dragon-capital.com

Після першого та єдиного на сьогоднішній момент раунду переговорів між делегаціями України та РФ у Білорусі котирування кредитно-дефолтних свопів нашої країни CDS (фінансового інструменту для страховки від дефолту емітента облігацій) почали знижуватися. Графік демонструє їхній «обвал» до 64,39%. Однак після початку конфлікту в Донецькій та Луганській областях цей показник з кінця квітня почав зростати, іноді знижуючись у рамках корекції. Після успіхів ЗСУ у Харківській області та під Херсоном настрої інвесторів суттєво покращилися. Поточні значення курсів CDS вже давно вищі за рекордні позначки 2015 року, коли в ОРДЛО йшли активні бойові дії і українська делегація вела переговори про реструктуризацію зовнішнього боргу країни. У результаті із середини серпня минулого року графік практично статичний.Навіть зниження кредитного рейтингу України від агентства Moody's Investors Service не вплинуло на цей інструмент.

Курс єврооблігацій України зі строком погашення у 2024 році станом на 17.03.2023 (%). Джерело: dragon-capital.com

Вартість євробондів оновила історичний мінімум, опустившись до позначки 17,0% від номіналу. На даний момент прибутковість цих паперів, як і раніше, залишається на «сміттєвих» позначках близько 23,0%. Аналітик вважає, що у 2024 році терміни погашення за держоблігаціями будуть знову переглянуті, оскільки ймовірність суттєвого покращення економічної ситуації до цього часу є дуже низькою. Україна, як і зараз, потребуватиме зниження «боргового тягаря» на держбюджет.

На готівковому валютному ринку гривня до долара США закріпилася під рівнем 38,70, а євро досяг позначки 40,20. Подальше посилення гривні у середньостроковій перспективі є малоймовірним. Статистика свідчить про те, що регулятор витрачає значні кошти на підтримку курсу української національної валюти.

Джерело: Мінфін
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