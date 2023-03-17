Україна планує розпочати виробництво ядерного палива, яке замінить російське на ринку ЄС

Міністр енергетики України Герман Галущенко відвідав підприємство, де вироблятимуть ядерне паливо для вітчизняних атомних енергоблоків, а згодом і для експорту до інших країн. Про це повідомляє пресслужба Мініенерго.

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Сьогодні в Європі працюють 17 блоків ВВЕР-440, які поки що не мають альтернативи російському паливу. Україна своєю чергою вже розпочала виробництво складових частин паливних блоків ВВЕР-1000, а згодом почне виробництво палива і для блоків ВВЕР-440.

Проєкт реалізується Енергоатомом у межах співпраці з американською компанією Westinghouse.

За словами міністра, на виробничій лінії українського підприємства вироблятимуться тепловидільні збірки ядерних реакторів атомних електростанцій.

У 2023 році планується завершити ліцензування і вийти на промислове виробництво хвостовиків, а 2024 року — на промислове виробництво голівок для паливних касет. Зазначені компоненти будуть використовуватись для виробництва ядерного палива для потреб Енергоатома на підприємстві Westinghouse у місті Вестерос у Швеції.

Виробництво ядерного палива за три роки

Президент НАЕК «Енергоатом» Петро Котін додав, що за планом на створення власної лінії з виробництва ядерного палива Енергоатом планує вийти за три роки.

«Україна є світовим лідером у галузі атомної енергетики. І сьогодні наші фахівці-ядерники спільно з американськими партнерами працюють над тим, щоб витіснити Росію зі світового ринку ядерних технологій», — підкреслив Герман Галущенко.

Низка європейських країн наразі залежать від російських ядерних технологій. Утім, Україна перевела свої атомні енергоблоки на ядерне паливо Westinghouse.

Здійснити такий перехід також виявили бажання Чехія, Словаччина, Фінляндія, Болгарія. За словами Галущенка, у перспективі Україна може стати постачальником ядерного палива для цих країн.