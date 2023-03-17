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17 березня 2023, 14:37 Читать на русском

Україна планує розпочати виробництво ядерного палива, яке замінить російське на ринку ЄС

Міністр енергетики України Герман Галущенко відвідав підприємство, де вироблятимуть ядерне паливо для вітчизняних атомних енергоблоків, а згодом і для експорту до інших країн. Про це повідомляє пресслужба Мініенерго.

Міністр енергетики України Герман Галущенко відвідав підприємство, де вироблятимуть ядерне паливо для вітчизняних атомних енергоблоків, а згодом і для експорту до інших країн.
Фото: mev.gov.ua

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Сьогодні в Європі працюють 17 блоків ВВЕР-440, які поки що не мають альтернативи російському паливу. Україна своєю чергою вже розпочала виробництво складових частин паливних блоків ВВЕР-1000, а згодом почне виробництво палива і для блоків ВВЕР-440.

Проєкт реалізується Енергоатомом у межах співпраці з американською компанією Westinghouse.

За словами міністра, на виробничій лінії українського підприємства вироблятимуться тепловидільні збірки ядерних реакторів атомних електростанцій.

У 2023 році планується завершити ліцензування і вийти на промислове виробництво хвостовиків, а 2024 року — на промислове виробництво голівок для паливних касет. Зазначені компоненти будуть використовуватись для виробництва ядерного палива для потреб Енергоатома на підприємстві Westinghouse у місті Вестерос у Швеції.

Виробництво ядерного палива за три роки

Президент НАЕК «Енергоатом» Петро Котін додав, що за планом на створення власної лінії з виробництва ядерного палива Енергоатом планує вийти за три роки.

«Україна є світовим лідером у галузі атомної енергетики. І сьогодні наші фахівці-ядерники спільно з американськими партнерами працюють над тим, щоб витіснити Росію зі світового ринку ядерних технологій», — підкреслив Герман Галущенко.

Низка європейських країн наразі залежать від російських ядерних технологій. Утім, Україна перевела свої атомні енергоблоки на ядерне паливо Westinghouse.

Здійснити такий перехід також виявили бажання Чехія, Словаччина, Фінляндія, Болгарія. За словами Галущенка, у перспективі Україна може стати постачальником ядерного палива для цих країн.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

+
0
mantis05
mantis05
17 березня 2023, 16:32
#
Ну наконец-то. Так глядишь- всё расеянское или с их участием завернут от нас и не будут интересы пересекаться.
+
+11
Tido oss
Tido oss
17 березня 2023, 16:38
#
Уже яценюк строил забор на границе с росией
+
0
shabash
shabash
17 березня 2023, 16:56
#
Украина является мировым лидером в области атомной энергетики.

Украина перевела свои атомные энергоблоки на ядерное топливо Westinghouse.

Никаких противоречий.

Германия является мировым лидером в области автомобилестроения. Германия перевела свой автопарк на автомобили компании Ford.
Нидерланды являются мировым лидером в области литографии. Нидерландский производитель Philips перевел производство на оборудование Tokyo Electron.
Белоруссия является мировым лидером в области карьерных самосвалов. Белоруссия перевела разработку карьеров на своей территории на самосвалы Caterpillar

¯\_(ツ)_/¯
+
0
KievanEmpire
KievanEmpire
17 березня 2023, 17:04
#
Можете сильно не напрягаться.
Все технологии в мире произошли и зародились в США и Великобритании.
Всё остальное это просто продолжение тех открытий что произошли в этих двух величайших странах.
По-этому все что делает Китай, Южная Корея, Тайвань, Япония, вся Европа — могут сказать спасибо Американцам и Бритам — технологии дали именно они.
Так что нет никаких Tokyo Electron, нет никаких Siemens, никаких Mercedes и BMW и всё остальное и тому подобное — это все пустые звуки.
Всё это принадлежит бритам и США именно они дали базу и технологии в свое время.
И инвестировали.
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