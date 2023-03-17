У Києві та області частково застосовані стабілізаційні відключення світла

У частині Голосіївського, Святошинського, Шевченківського та Солом'янського районів столиці відбуваються відключення згідно стабілізаційних графіків. Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

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Також стабілізаційні графіки були застосовані у частині Бучанського, Обухівського та Фастівського районів Київської області.

«Через пошкодження обладнання енергооб'єкти не можуть передавати енергію для всіх мешканців цих районів. Тому за командою Укренерго були застосовані стабілізаційні відключення згідно з графіками», — йдеться в повідомленні.

Графіки відключень

Графіки відключень Києва можна подивитись тут, а Київщини — за цим посиланням.