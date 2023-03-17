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17 березня 2023, 9:29 Читать на русском

Фондові ринки відновлюються, нафта готується до найгіршого тижня року: що треба знати вранці

Коротко про головне на міжнародних ринках.

Коротко про головне на міжнародних ринках.
Фото: pixabay.com

Фондові індекси США зросли у четвер

S&P 500 додав 1,8%, високотехнологічний Nasdaq — 2,5%, а індекс Dow Jones — 1,8%. Інвестори в Америці дещо заспокоїлися після того, як 11 найбільших банків США, включаючи JPMorgan, Citigroup, Bank of America та Wells Fargo, вклали близько $30 млрд на підтримку First Republic Bank, щоб зупинити недавню невизначеність у банківській системі країни.

Ринки Азійсько-Тихоокеанського регіону також зростають

Широкий індекс акцій Азії (за винятком Японії) MSCI AC Asia ex Japan Index виріс сьогодні на 1,7%, японський Nikkei додав 1,3%, південнокорейський Kospi подорожчав на 0,8%, сінгапурський STI збільшився на 0,9%, а китайський Shanghai Composite та гонконзький Hang Seng додали 1,6% та 1,9% відповідно. Все завдяки спробам зміцнити банківську систему США.

Усього за один тиждень банки США зайняли $164,8 млрд у ФРС

Попередній історичний тижневий максимум становив $111 млрд. Його було досягнуто під час фінансової кризи 2008 року. Обсяг кредитів, виданих через механізми підтримки ФРС, показує, що банківська система США все ще є нестійкою і має справу з міграцією депозитів після банкрутства Silicon Valley Bank і Signature Bank минулого тижня, вважають експерти.

Фонди грошового ринку отримують найбільший приплив коштів з початку 2020 року

За даними Інституту інвестиційних компаній, за останній тиждень у фонди грошового ринку було вкладено близько $120,9 млрд — це максимум із квітня 2020 року.

Інвестори активно вкладаються в інструменти грошового ринку, оскільки останні побоювання щодо стану банківської системи підігрівали неприйняття ризику в усьому світі та стимулювали попит на високоякісні та високоліквідні активи.

Так, загальний обсяг активів у фондах грошового ринку зріс до $5 трлн, що є найвищим показником за історію спостережень, починаючи з 2007 року, зазначає Bloomberg.

Нафта готується до найгіршого тижня цього року

У п'ятницю ф'ючерси на Brent зросли на 1,1% до $75,52 за барель, а контракти на WTI додали 1,1% до $69,13. Попри сьогоднішнє зростання, обидва ці показники з початку тижня знизилися більш ніж на 8%.

Після того, як банківські потрясіння прокотилися світовими ринками, найбільші тижневі втрати зазнають нафтових цін. Тим часом ОПЕК очікує невеликого профіциту цього тижня на ринку нафти, що може чинити додатковий тиск на вартість палива в найближчій перспективі.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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