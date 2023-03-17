Євро подорожчало на 10 копійок. Офіційний курс валют

17 березня європейська валюта подорожчала на 10 копійок. НБУ встановив офіційний курс на рівні 38,71 гривні за євро. Відносно долара національна валюта залишається на тому ж рівні. Про це свідчать дані НБУ.

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Валютний ринок

16 березня НБУ встановив офіційний курс на рівні 38,61 гривні за євро.

До закриття міжбанку курс долара не змінився у купівлі та продажу. Євро подешевшало на 9 копійок у купівлі та на 10 копійок у продажу.

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