В Новій пошті назвали дату відкриття свого першого відділення в Литві

Нова пошта відкриє перше відділення Nova Post у Вільнюсі, столиці та найбільшому місті Литви, у понеділок, 20 березня. Про це заявив співвласник «Нової Пошти» В'ячеслав Климов на Саміті експортерів Forbes Ukraine.

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За словами Климова, дане відділення буде вантажним, у ньому можна буде відправляти та отримувати з України посилки вагою до 1000 кг.

«Запрошую всіх, хто збирається у Вільнюс або хоче відправити посилку», — зазначив він.

Адреса Nova Post у Вільнюсі

Nova Post буде знаходитись у Вільнюсі за адресою Žalgirio g. 92, LT-09303.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав про те, що Нова пошта планує у квітні відкрити перше відділення в Німеччині, а до липня — в Румунії.