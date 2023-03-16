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16 березня 2023, 19:29 Читать на русском

В Новій пошті назвали дату відкриття свого першого відділення в Литві

Нова пошта відкриє перше відділення Nova Post у Вільнюсі, столиці та найбільшому місті Литви, у понеділок, 20 березня. Про це заявив співвласник «Нової Пошти» В'ячеслав Климов на Саміті експортерів Forbes Ukraine.

Фото: mezha.media
Фото: mezha.media

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За словами Климова, дане відділення буде вантажним, у ньому можна буде відправляти та отримувати з України посилки вагою до 1000 кг.

«Запрошую всіх, хто збирається у Вільнюс або хоче відправити посилку», — зазначив він.

Адреса Nova Post у Вільнюсі

Nova Post буде знаходитись у Вільнюсі за адресою Žalgirio g. 92, LT-09303.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав про те, що Нова пошта планує у квітні відкрити перше відділення в Німеччині, а до липня — в Румунії.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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gavinrardred
gavinrardred
16 березня 2023, 23:52
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