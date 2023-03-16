Україна та ЄС продовжили дію «транспортного безвізу»

Україна та Європейський Союз продовжили дію Угоди про лібералізацію вантажних автоперевезень до 30 червня 2024 року. Про це повідомляє пресслужба Мінінфраструктури в Facebook .

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Відповідну домовленість досягнули під час першого засідання Спільного комітету Угоди про вантажні перевезення автомобільним транспортом.

Документ був підписаний у червні 2022 року. Він скасував необхідність отримання українськими перевізниками відповідних дозволів для здійснення двосторонніх та транзитних перевезень в держави ЄС.

«За перший рік домовленість довела свою практичну ефективність. За період її дії обсяги двосторонніх та транзитних автомобільних вантажоперевезень зросли на понад 50%», — заявив віцепрем'єр з відновлення України — міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

Після підписання угоди у червні 2022 року кількість перевізників, які перетинали кордон в напрямку ЄС, у порівнянні з аналогічним періодом 2021 року збільшилась на 53%, а сама ж кількість перетинів — на 43%.

Угода також спрощує процедуру визнання водійських документів. Україна та ЄС звільнили власників посвідчень водіїв, виданих однією зі сторін, від вимоги мати міжнародне посвідчення водія.