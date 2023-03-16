Курс валют на вечір 16 березня: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок

До закриття міжбанку курс долара не змінився у купівлі та продажу. Євро подешевшало на 9 копійок у купівлі та на 10 копійок у продажу.

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Валюта Відкриття 16 березня Закриття 16 березня Зміни долар 36,56/36,93 36,56/36,93 0/0 євро 38,84/39,23 38,75/39,13 9/10

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 38,35−38,75 грн. Євро купують за 40,35 грн, а продають за 41,10 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,60−38,75 євро — 40,80−41,00 грн.

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