До закриття міжбанку курс долара не змінився у купівлі та продажу. Євро подешевшало на 9 копійок у купівлі та на 10 копійок у продажу.
Курс валют на вечір 16 березня: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок
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Відкриття 16 березня
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Закриття 16 березня
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Зміни
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36,56/36,93
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36,56/36,93
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0/0
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38,84/39,23
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38,75/39,13
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9/10
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 38,35−38,75 грн. Євро купують за 40,35 грн, а продають за 41,10 грн.
За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,60−38,75 євро — 40,80−41,00 грн.
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Джерело: Мінфін
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