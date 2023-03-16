Українці придбали 500 тисяч військових облігацій у «Дії». Про це йдеться в повідомленні сервісу в телеграм-каналі.

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«Пишаємося нашими людьми! Та ще не час зупинятися. Поки триває війна, держава потребує ваших внесків. Адже кожна облігація — це зброя, техніка та необхідні медикаменти для наших захисників та захисниць», — йдеться у повідомленні.

Чому вигідно купувати ОВДП

0% комісії при покупці;

0% податків від доходу;

дохід від 11% до 16% річних.

Крім того, усі військові облігації названі на честь тимчасово окупованих міст. Купуючи цінні папери, наближаєте захоплені території до звільнення. А ще отримуєте унікальну картку міста-облігації серед ваших документів у «Дії».

Нагадаємо

Кабінет міністрів 16 вересня 2022 року, ухвалив постанову, яка дозволила українцям купувати військові облігації через додаток «Дія».