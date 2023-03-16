Українці придбали 500 тисяч військових облігацій у «Дії». Про це йдеться в повідомленні сервісу в телеграм-каналі.
Українці придбали 500 тисяч військових облігацій у «Дії»
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«Пишаємося нашими людьми! Та ще не час зупинятися. Поки триває війна, держава потребує ваших внесків. Адже кожна облігація — це зброя, техніка та необхідні медикаменти для наших захисників та захисниць», — йдеться у повідомленні.
Чому вигідно купувати ОВДП
- 0% комісії при покупці;
- 0% податків від доходу;
- дохід від 11% до 16% річних.
Крім того, усі військові облігації названі на честь тимчасово окупованих міст. Купуючи цінні папери, наближаєте захоплені території до звільнення. А ще отримуєте унікальну картку міста-облігації серед ваших документів у «Дії».
Нагадаємо
Кабінет міністрів 16 вересня 2022 року, ухвалив постанову, яка дозволила українцям купувати військові облігації через додаток «Дія».
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3
Ще й +51% річних у доларовому еквіваленті за рахунок ревальвації дуже непогано :)
https://minfin.com.ua/blogs/alex2006/198897/