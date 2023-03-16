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16 березня 2023, 17:10 Читать на русском

Українці придбали 500 тисяч військових облігацій у «Дії»

Українці придбали 500 тисяч військових облігацій у «Дії». Про це йдеться в повідомленні сервісу в телеграм-каналі.

Українці придбали 500 тисяч військових облігацій у «Дії».

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«Пишаємося нашими людьми! Та ще не час зупинятися. Поки триває війна, держава потребує ваших внесків. Адже кожна облігація — це зброя, техніка та необхідні медикаменти для наших захисників та захисниць», — йдеться у повідомленні.

Чому вигідно купувати ОВДП

  • 0% комісії при покупці;
  • 0% податків від доходу;
  • дохід від 11% до 16% річних.

Крім того, усі військові облігації названі на честь тимчасово окупованих міст. Купуючи цінні папери, наближаєте захоплені території до звільнення. А ще отримуєте унікальну картку міста-облігації серед ваших документів у «Дії».

Нагадаємо

Кабінет міністрів 16 вересня 2022 року, ухвалив постанову, яка дозволила українцям купувати військові облігації через додаток «Дія».

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

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0
Alex2006
Alex2006
16 березня 2023, 17:13
#
Молодці, рад бути одним серед них :)
Ще й +51% річних у доларовому еквіваленті за рахунок ревальвації дуже непогано :)
https://minfin.com.ua/blogs/alex2006/198897/
+
0
Олександр Грицкевич
Олександр Грицкевич
16 березня 2023, 19:36
#
Непогано, але 500 млн дуже далеко від 400 млрд анонсованих раніше. В паріматч вкладались краще)
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0
gavinrardred
gavinrardred
16 березня 2023, 23:53
#
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