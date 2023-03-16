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16 березня 2023, 16:15 Читать на русском

Валютний прогноз: світову банківську систему продовжує лихоманити

Не встигли інвестори прийти до тями після банкрутства Silicon Valley Bank, як з'явилися повідомлення про тяжке становище Credit Suisse. А він має значно більше значення для світової фінансової системи. Проблеми в Credit Suisse почалися не вчора — у банку і раніше зазначалися серйозні порушення, за які йому виписувалися багатомільйонні штрафи. Однак зараз ситуація на фінансовому ринку стала критичною, спричинивши різке зростання попиту на долар США. Про це повідомляє аналітик RoboForex Андрій Гойлов.

Графік валютної пари EURUSD, D1.

З кінця минулого тижня спостерігалося зростання EUR щодо USD. Однак учора долар США помітно укріпився. У парі EURUSD була сформована підтримка на позначці 1,0527 та опір на 1,0749. Далі долар може послабитись до рівня 1,0882. При цьому для подальшого зростання EUR котирування мають повернутися за позначку 1,0694. Якщо підтримку буде пробито, USD може знову повернутися до рівня 1,0455.

Графік валютної пари USDCHF, D1.

У валютній парі USDCHF рівень опору змістився на 0,9425, а підтримка тепер перебуває на 0,9071. При закріпленні вище за відмітку 0,9305 долар зросте до рівня 0,9546. В іншому випадку USD може послабитись до 0,8977.

Графік валютної пари AUDUSD, D1.

У валютній парі AUDUSD новий рівень опору сформовано на позначці 0,6777, а підтримка — на 0,6578. Не виключено, що долар США посилиться до 0,6435. Сигналом для його ослаблення може стати закріплення ціни під рівнем 0.6718.

Графік валютної пари USDJPY, D1.

У валютній парі USDJPY позначився ціновий канал із межами 132,28−137,92. На даний момент JPY прагне досягти позначки 130,48. Для цього їй необхідно пробити нижню межу каналу та закріпитися під нею.

Графік валютної пари GBPUSD, D1.

У валютній парі GBPUSD рівень підтримки тепер розташований на позначці 1,1822, а опір — на 1,2199. При пробої опору фунт зможе дійти до позначки 1,2342. Якщо банківська криза продовжуватиме посилюватись, то такий сценарій буде дуже ймовірним.

Графік валютної пари NZDUSD, D1.

У валютній парі NZDUSD було створено рівень підтримки — 0,6096. Опір знаходиться на позначці 0,6275. У разі пробою спротиву долар США може опуститися до 0,6365.

Графік валютної пари USDCAD, D1.

У валютній парі USDCAD виявився рівень підтримки — 1,3554. Опором тепер стане позначка 1,3883. Якщо ціна закріпиться над рівнем 1,3660, ймовірне зростання долара США до 1,3951. Зараз канадський долар істотно послабився через зниження вартості нафти.

Джерело: Мінфін
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