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16 березня 2023, 14:41 Читать на русском

Федрезерв надасть банківській системі США до $2 трильйонів ліквідності

Програма екстреного кредитування банків, анонсована Федеральною резервною системою США, може збільшити обсяг ліквідності в банківській системі США на $2 трлн, вважають аналітики JPMorgan Chase & Co.

Програма екстреного кредитування банків, анонсована Федеральною резервною системою США, може збільшити обсяг ліквідності в банківській системі США на $2 трлн, вважають аналітики JPMorgan Chase & Co.► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниЛіквідність для банківМеханізм, що отримав назву Bank Term Funding Program (BTFP), передбачає виділення кредитів на строк до одного року банкам, ощадним асоціаціям, кредитним спілкам та іншим фінінститутам.
Фото:rbc.ua

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Ліквідність для банків

Механізм, що отримав назву Bank Term Funding Program (BTFP), передбачає виділення кредитів на строк до одного року банкам, ощадним асоціаціям, кредитним спілкам та іншим фінінститутам.

В якості забезпечення за цими кредитами ФРС прийматиме US Treasuries, облігації федеральних агентств, іпотечні бонди та ряд інших паперів.

«Використання програми BTFP, швидше за все, буде активним», — йдеться в огляді групи аналітиків JPMorgan під керівництвом Ніколаоса Панігірцоглу.

Провідні банки Уолл-Стріт навряд чи до неї вдадуться, проте менші банки можуть запозичити у Федрезерва близько $2 трлн, що приблизно відповідає всьому обсягу облігацій, які є у розпорядженні банків без урахування «великої п'ятірки», вважають експерти.

Дивіться відео: Крах банків у США: причини, наслідки для світової економіки та що це означає для України

Резерви американських банків становлять близько $3 трлн, проте більша частина їх належить найбільшим банкам, написали аналітики JPMorgan. Програма BTFP здатна надати фінансовим інститутам достатньо ліквідності, щоб усунути дефіцит резервів, вважають експерти.

Федрезерв звітуватиме про використання коштів у рамках програми BTFP щотижня.

Нагадаємо

SVB Financial (холдингова компанія Silicon Valley Bank) раніше повідомила про екстрений продаж облігацій на суму $21 млрд зі свого портфеля, в результаті було зафіксовано збиток у $1,8 млрд.

Для його покриття планувалося розмістити акції на $2,25 млрд, проте залучити кошти не вдалося. Після повідомлення про багатомільярдний збиток акції SVB Financial впали на 60%, потім торги були припинені, а банк збанкрутував.

Silicon Valley Bank, який посідав у США 16-те місце за величиною активів, збанкрутував 11 березня. Крах SVB — найбільше банкрутство у банківському секторі США починаючи з 2008 року.

За цим пішов масовий розпродаж акцій банківського сектора не тільки США, але також Європи та Азії.

Слідом за Silicon Valley Bank 13 березня було закрито Signature Bank через системні ризики. Експерти зазначали, що однією з основних причин кризи в банківському секторі стало стрімке зростання ставок.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Kaleso
Kaleso
16 березня 2023, 17:32
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Ну ок тоді
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