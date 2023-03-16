Федрезерв надасть банківській системі США до $2 трильйонів ліквідності

Програма екстреного кредитування банків, анонсована Федеральною резервною системою США, може збільшити обсяг ліквідності в банківській системі США на $2 трлн, вважають аналітики JPMorgan Chase & Co.

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Ліквідність для банків

Механізм, що отримав назву Bank Term Funding Program (BTFP), передбачає виділення кредитів на строк до одного року банкам, ощадним асоціаціям, кредитним спілкам та іншим фінінститутам.

В якості забезпечення за цими кредитами ФРС прийматиме US Treasuries, облігації федеральних агентств, іпотечні бонди та ряд інших паперів.

«Використання програми BTFP, швидше за все, буде активним», — йдеться в огляді групи аналітиків JPMorgan під керівництвом Ніколаоса Панігірцоглу.

Провідні банки Уолл-Стріт навряд чи до неї вдадуться, проте менші банки можуть запозичити у Федрезерва близько $2 трлн, що приблизно відповідає всьому обсягу облігацій, які є у розпорядженні банків без урахування «великої п'ятірки», вважають експерти.

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Резерви американських банків становлять близько $3 трлн, проте більша частина їх належить найбільшим банкам, написали аналітики JPMorgan. Програма BTFP здатна надати фінансовим інститутам достатньо ліквідності, щоб усунути дефіцит резервів, вважають експерти.

Федрезерв звітуватиме про використання коштів у рамках програми BTFP щотижня.

Нагадаємо SVB Financial (холдингова компанія Silicon Valley Bank) раніше повідомила про екстрений продаж облігацій на суму $21 млрд зі свого портфеля, в результаті було зафіксовано збиток у $1,8 млрд. Для його покриття планувалося розмістити акції на $2,25 млрд, проте залучити кошти не вдалося. Після повідомлення про багатомільярдний збиток акції SVB Financial впали на 60%, потім торги були припинені, а банк збанкрутував. Silicon Valley Bank, який посідав у США 16-те місце за величиною активів, збанкрутував 11 березня. Крах SVB — найбільше банкрутство у банківському секторі США починаючи з 2008 року.