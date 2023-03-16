Укренерго обмежило споживання електроенергії у Києві та двох областях

Через значні пошкодження мереж, які завдали росіяни, зберігаються мережеві обмеження у Житомирській, Київській областях та у м. Києві. Наразі у цих регіонах застосовуються обмеження споживання, інформує Укренерго.

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В інших регіонах обмежень, які б призводили до необхідності обмеження споживачів, немає. Ліміти споживання до областей не доводились.

​​В енергосистемі України електростанції виробляють достатньо електроенергії для покриття споживання. Енергосистема працює стабільно, синхронно з Європою, підсумували в Укренерго.