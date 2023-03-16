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16 березня 2023, 13:06 Читать на русском

Економічний оптимізм українців зростає — дослідження

У лютому 2023 року Індекс споживчих настроїв (ІСН) в Україні зріс на 2,7 пункти та становить 86,5 п., що на 2,7 п. вище за показник січня. Зросли індекси доцільності робити великі закупи, очікуваних змін матеріального становища та очікуваного розвитку економіки впродовж найближчого року. Про це свідчать дані щомісячного дослідження компанії Info Sapiens.

У лютому 2023 року Індекс споживчих настроїв (ІСН) в Україні зріс на 2,7 пункти та становить 86,5 п., що на 2,7 п.
Фото: pixabay.com

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Індекс поточного становища (ІПС) зріс і складає 48,1, що на 1,7 п. вище за рівень цього показника у січні. Складові цього індексу зазнали таких змін:

  • індекс поточного особистого матеріального становища (х1) склав 41,8, що на 0,4 п. вище за показник у січні;
  • індекс доцільності великих покупок (х5) зріс на 3 п. та встановився на позначці 54,3 п.

Індекс економічних очікувань (ІЕО) у лютому зріс на 3,4 п. та складає 112,2 п. Динаміка складових цього індексу виглядає так:

  • індекс очікуваних змін особистого матеріального становища (х2) складає 100,4 п., що на 2,9 п. вище за рівень цього показника у січні;
  • індекс очікуваного розвитку економіки країни протягом найближчого року (х3) зріс на 7,7 п. та складає 97 п.;
  • індекс очікуваного розвитку економіки країни впродовж найближчих 5 років (х4) зменшився на 0,4 п. порівняно з минулим місяцем та складає 139,1 п.

У лютому показник індексу очікуваної динаміки безробіття зменшився на 4,1 п. та складає 125,2 п. Індекс інфляційних очікувань зріс на 0,2 п. та складає 178,2 п. Очікування українців щодо курсу гривні впродовж найближчих 3 місяців покращилися: індекс девальваційних очікувань зменшився на 12,8 п. та складає 135,1 п.

«Індекс споживчих настроїв продовжує лишатися без суттєвих змін, спостерігається лише обережна тенденція до його зростання у лютому. Водночас покращився Індекс девальваційних очікувань. Впевненість у національній валюті та робочих місцях зараз найвищі за період починаючи з зими 2021−2022 року» — заявили аналітики Info Sapiens.

Дослідження

Дослідження споживчих настроїв в Україні проводилося GFK Ukraine з червня 2000 року, а з 2019 року його здійснює Info Sapiens.

Індекс споживчих настроїв в Україні визначають на підставі вибіркового обстеження домашніх господарств країни. Під час дослідження опитують 1000 осіб віком від 16 років.

Значення індексів можуть змінюватися в межах від 0 до 200. Значення дорівнює 200 в тому разі, якщо всі громадяни позитивно оцінюють економічну ситуацію. Індекс дорівнює 100 тоді, коли частки позитивних і негативних оцінок однакові. Значення індексу менше 100 означає, що в суспільстві переважають негативні оцінки.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
+15
Dmitrik7
Dmitrik7
16 березня 2023, 13:32
#
Зросли індекси доцільності робити великі закупи, очікуваних змін матеріального становища та очікуваного розвитку економіки впродовж найближчого року

— БРЕД
+
+15
TAN72
TAN72
16 березня 2023, 15:20
#
💯%
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