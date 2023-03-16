Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1040 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 162 560 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
Втрати ворога за 15 березня: ЗСУ за добу знищили 1040 російських окупантів та 12 танків
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Втрати ворога
- особового складу — близько 162560 (+1040) осіб ліквідовано,
- танків — 3504 (+12) од,
- бойових броньованих машин - 6810 (+11) од,
- артилерійських систем — 2539 (+11) од,
- РСЗВ - 503 (+1) од,
- засоби ППО — 265 (+3) од,
- літаків - 305 (+1) од,
- гелікоптерів — 289 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2145 (+13),
- крилаті ракети - 907 (+0),
- кораблі /катери — 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 5394 (+17) од,
- спеціальна техніка — 257 (+0).
Джерело: Мінфін
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