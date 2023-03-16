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16 березня 2023, 12:22 Читать на русском

Біржа Nasdaq вирішила провести делістинг цінних паперів російських компаній

Американська біржа Nasdaq повідомила про рішення провести делістинг цінних паперів російських компаній, включаючи «Яндекс», Ozon, Qiwi та HeadHunter. Акції буде виключено з лістингу з 24 березня, якщо компанії не оскаржать рішення, йдеться в повідомленні на сайті біржі.

Американська біржа Nasdaq повідомила про рішення провести делістинг цінних паперів російських компаній, включаючи «Яндекс», Ozon, Qiwi та HeadHunter.
Фото: bankrate.com

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«Яндекс» заявив про рішення біржі Nasdaq провести делістинг її акцій. Компанія пообіцяла оскаржити це рішення та запевнила, що воно не вплине на її роботу.

«Біржа Nasdaq ухвалила рішення провести делістінг цінних паперів низки компаній, які ведуть бізнес у Росії, включаючи акції „Яндекса“ класу А», — йдеться у повідомленні компанії.

Nasdaq також повідомила Ozon 15 березня про намір провести примусовий делістінг компанії ADS. Компанія отримала повідомлення та вивчає процес оскарження, повідомили Forbes в Ozon.

З моменту лістингу на біржі Nasdaq Ozon завжди і повною мірою виконував усі вимоги щодо розкриття інформації та звітності, уточнили в компанії. «При будь-якому розвитку подій рішення про делістинг ніяк не впливає на операційну діяльність компанії і не порушує її фінансову стійкість», — сказали в Ozon.

HeadHunter і Qiwi також отримали 15 березня повідомлення про делістинг їх цінних паперів, що готується, повідомила біржа. За правилами лістингу, компанія має право оскаржити рішення біржі, запросивши слухання спеціальної комісії протягом семи календарних днів після повідомлення.

У разі подання апеляції до моменту винесення письмового рішення комісії дії щодо виключення з лістингу будуть призупинені. Згідно з правилами біржі, слухання має бути проведене протягом 45 днів з моменту надходження запиту від компанії. Торги акціями російських компаній було припинено з 28 лютого 2022 року.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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