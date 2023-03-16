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16 березня 2023, 12:03 Читать на русском

JPMorgan інвестував $22 мільйона в стартап віртуальних платежів Tilio

Фінансовий гігант JPMorgan вклав $22 млн у Tilio, стартап з обробки платежів для відеоігор і метавсесвітів. Dunamu, власник криптовалютної біржі Upbit, також приєднався до інвестиційного раунду. Про це пише Cryptomisto.

Фінансовий гігант JPMorgan вклав $22 млн у Tilio, стартап з обробки платежів для відеоігор і метавсесвітів.
Фото: depositphotos

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Що відомо

Стартап, який вже має у своєму портфоліо таких клієнтів, як Amazon, Unity, Second Life і NFT-маркетплейс Upland, планує використати отримані кошти на розширення команди та послуг для задоволення зростаючого попиту на платіжні рішення у віртуальній реальності.

Кетрін Портер, голова з розвитку бізнесу в Tilio, висловила думку, що традиційна економіка матиме велике майбутнє у віртуальній реальності, адже попит на платіжні рішення між користувачами збільшується разом зі зростанням активності у віртуальних світах.

Водночас аудитори KPMG висловили сумніви, що великий бізнес приєднається до тренду віртуальної реальності найближчим часом.

Опитування компанії показало, що 60% представників ринку вірять у майбутнє метавсесвіту, але не раніше 2030-х років, оскільки поточні розробки не викликають ажіотажу.

Однак, 75% опитаних заявили, що їхні компанії вклали до 5% від свого бюджету в ініціативи, пов’язані з віртуальними світами. Більшість респондентів солідарні, що до 2027 року на ринку не буде рішення, яке викликало б масовий ажіотаж.

Джерело: Мінфін
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