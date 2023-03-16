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16 березня 2023, 9:53 Читать на русском

Позитивні тенденції: Від початку війни до роботи повернулося 600 тисяч українців

На ринку праці фіксуються позитивні тенденції — з березня минулого року 600 тис. українців повернулись до роботи. Про це повідомила заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна.

На ринку праці фіксуються позитивні тенденції - з березня минулого року 600 тис. українців повернулись до роботи.
Фото: borgexpert.com

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«Війна, зруйновані й закриті через бойові дії підприємства, спричинене війною падіння економіки, вимушений виїзд мільйонів українців за кордон та внутрішня міграція з небезпечних регіонів у більш безпечні — все це негативно позначилось на ринку праці. Проте починаючи з другої половини минулого року фіксуються позитивні тенденції — зростає кількість найманих працівників та кількість вакансій від роботодавців», — зазначила Бережна.

Однак, за її словами, станом на сьогодні ще не досягнуто довоєнного рівня кількості зайнятих. Водночас із березня минулого року 600 тис. українців повернулися до роботи.

«Станом на кінець 2022 року кількість найманих працівників за даними реєстру застрахованих осіб становила 8,6 млн», — розповіла Бережна.

За її словами, активізації ситуації на ринку праці сприяли запроваджені урядом програми стимулювання підприємництва та зайнятості.

Читайте: Ринок праці в Україні: Безробіття становитиме 26%, заробітні плати зростатимуть повільно

Зокрема, грантові програми «єРобота», за якими можна отримати від держави фінансову підтримку у вигляді гранту на започаткування чи розвиток бізнесу за обов'язкової умови створення нових робочих місць. Так, підприємці, які отримали минулого року мікрогранти лише за однією програмою «Власна справа», створять близько 8 тис. робочих місць у процесі реалізації своїх бізнес-проєктів.

На зростання зайнятості серед українців спрямовані також програми виплати компенсації роботодавцям за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб — за кожного працевлаштованого з-поміж ВПО держава продовж двох місяців сплачує роботодавцю компенсацію в розмірі мінімальної зарплати (станом на 1 січня 2023 року — 6700 грн).

Діють програми компенсації частини оплати праці чи ЄСВ за працевлаштування окремих категорій населення, яким може бути складно знайти роботу — молоді на перше робоче місце, учасників бойових дій, осіб з інвалідністю, одиноких батьків, людей передпенсійного віку.

Нагадаємо

  • В Україні рівень безробіття становить близько 30%, при цьому в пошуках роботи знаходяться 2 млн осіб всередині країни та 2,7 млн українців, які виїхали через війну, але готові повернутися та працювати.
Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
+30
Benderitto
Benderitto
16 березня 2023, 10:20
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И тем, кто официально трудоустроены приносят повестки на работу и отправляют в учебку.
Военкоматам проще делать так, искать никого не нужно))
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+15
Артем Сабуров
Артем Сабуров
16 березня 2023, 12:08
#
У меня на сортировочном центре укрпочты в Одессе украли 5 кг шоколада. А все потому,что черт смелянский нанимает зэков на сортировку. Всех официально трудоустроенных мобилизовали.
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