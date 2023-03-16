Позитивні тенденції: Від початку війни до роботи повернулося 600 тисяч українців

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«Війна, зруйновані й закриті через бойові дії підприємства, спричинене війною падіння економіки, вимушений виїзд мільйонів українців за кордон та внутрішня міграція з небезпечних регіонів у більш безпечні — все це негативно позначилось на ринку праці. Проте починаючи з другої половини минулого року фіксуються позитивні тенденції — зростає кількість найманих працівників та кількість вакансій від роботодавців», — зазначила Бережна.

Однак, за її словами, станом на сьогодні ще не досягнуто довоєнного рівня кількості зайнятих. Водночас із березня минулого року 600 тис. українців повернулися до роботи.

«Станом на кінець 2022 року кількість найманих працівників за даними реєстру застрахованих осіб становила 8,6 млн», — розповіла Бережна.

За її словами, активізації ситуації на ринку праці сприяли запроваджені урядом програми стимулювання підприємництва та зайнятості.

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Зокрема, грантові програми «єРобота», за якими можна отримати від держави фінансову підтримку у вигляді гранту на започаткування чи розвиток бізнесу за обов'язкової умови створення нових робочих місць. Так, підприємці, які отримали минулого року мікрогранти лише за однією програмою «Власна справа», створять близько 8 тис. робочих місць у процесі реалізації своїх бізнес-проєктів.

На зростання зайнятості серед українців спрямовані також програми виплати компенсації роботодавцям за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб — за кожного працевлаштованого з-поміж ВПО держава продовж двох місяців сплачує роботодавцю компенсацію в розмірі мінімальної зарплати (станом на 1 січня 2023 року — 6700 грн).

Діють програми компенсації частини оплати праці чи ЄСВ за працевлаштування окремих категорій населення, яким може бути складно знайти роботу — молоді на перше робоче місце, учасників бойових дій, осіб з інвалідністю, одиноких батьків, людей передпенсійного віку.

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