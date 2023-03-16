Інфляція у Польщі прискорилася до 26-річного максимуму

Інфляція у Польщі прискорилася до 18,4% у лютому у річному обчисленні, що є максимальним значенням за останні 26 років. Про це пише Ліга з посиланням на видання Wprost.

►Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Попередній пік інфляції у Польщі було зафіксовано у жовтні минулого року — 17,9%.

Причина зростання інфляції

Основною причиною прискорення інфляції у лютому вважається низька база порівняння з показниками річної давності, що виникла через дії уряду щодо стримування інфляції. Тому ще до публікації офіційних даних експерти прогнозували максимально високий рівень інфляції в лютому.

Ціни на продукти

Минулого місяця у Польщі зросли ціни на харчові продукти (на 1,8%), відпочинок та культуру (на 2,3%), алкогольні напої та тютюнові вироби (на 2,4%), а також житло (на 0,5%). Подешевшав одяг та взуття (на 1%).

Економісти сходяться на думці, що інфляція після лютневого піка почне знижуватися в наступні місяці. Очікується, що до вересня рівень інфляції знизиться до 10%, а до кінця року — до 7−8%.

За прогнозами Центробанку Польщі, інфляція за підсумками 2023 року становитиме 11,9%, у 2024 — 5,7%, у 2025 — 3,5%.