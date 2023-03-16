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16 березня 2023, 8:16 Читать на русском

Місія МВФ завершила роботу у Варшаві щодо нової програми з Україною

Місія Міжнародного валютного фонду завершила дискусії з українською владою 8−15 березня у Варшаві щодо нової програми співпраці. Про це повідомив постійний представник МВФ в Україні Ваграм Степанян.

Місія Міжнародного валютного фонду завершила дискусії з українською владою 8−15 березня у Варшаві щодо нової програми співпраці.
Фото: forbes.ua

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«Обговорення між співробітниками МВФ та українською владою були продуктивними, і було досягнуто дуже значного прогресу в досягненні згоди щодо комплексу заходів, які могли б стати основою програми, що підтримується Фондом», — заявив Степанян.

З огляду на цей прогрес, співробітники МВФ та влада очікують «завершити обговорення найближчими днями».

Нагадаємо

8 березня місія Міжнародного валютного фонду розпочала дискусії з представниками влади України стосовно нової потенційної програми.

Раніше «Мінфін» писав, що 20 лютого президент України Володимир Зеленський зустрівся головою Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою під час її візиту до Києва. Україна розраховує на нову програму на $15 млрд.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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