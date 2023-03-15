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15 березня 2023, 19:12 Читать на русском

НБУ визначив перелік важливих об’єктів платіжної інфраструктури в Україні

Національний банк за результатами моніторингу діяльності платіжних систем у 2022 році визначив перелік важливих об'єктів платіжної інфраструктури в Україні. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Національний банк за результатами моніторингу діяльності платіжних систем у 2022 році визначив перелік важливих об'єктів платіжної інфраструктури в Україні.
Фото: bank.gov.ua

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Єдиною системно важливою платіжною системою в Україні, як і у попередні роки, стала система електронних платежів (СЕП) Національного банку України.

Платіжні системи

До категорії важливих платіжних систем віднесено п’ять платіжних систем. А саме:

  • «MasterCard», MasterCard International Incorporated, США;
  • «Visa», Visa International Service Association, США;
  • «NovaPay», ТОВ «НоваПей», Україна;
  • «Фінансовий світ», ТОВ «Українська платіжна система», Україна;
  • «Поштовий переказ», АТ «Укрпошта», Україна.

Крім того, за підсумками діяльності у 2022 році вперше визначені важливі учасники платіжних систем. Так, до переліку важливих учасників системно важливих та важливих платіжних систем увійшли:

  • АТ КБ «Приватбанк» (СЕП НБУ, «MasterCard», «Visa»);
  • ТОВ «ФК «Контрактовий дім» («Фінансовий світ»);
  • ТОВ «Універсальні платіжні рішення» («Фінансовий світ»).

Також за результатами моніторингу за 2022 рік визначено три важливих оператори послуг платіжної інфраструктури:

  • ПрАТ «Український процесінговий центр»,
  • ТОВ «Ейсі дісі процессінг»,
  • ТОВ «Тас лінк».

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В НБУ зазначили, що розподіл об'єктів платіжної інфраструктури за категоріями важливості здійснюється регулятором згідно з міжнародною практикою для підвищення їх надійності й ефективності, а також приведення їх діяльності у відповідність до міжнародних стандартів оверсайту.

«Так, до об'єктів платіжної інфраструктури, що віднесені до категорій важливості, Національний банк встановлює посилені вимоги в частині управління та організації діяльності, доступу та участі в платіжній системі, системи управління ризиками, остаточності розрахунків, забезпечення кіберстійкості та управління безперервністю діяльності», — йдеться в повідомленні.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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