НБУ визначив перелік важливих об’єктів платіжної інфраструктури в Україні

Національний банк за результатами моніторингу діяльності платіжних систем у 2022 році визначив перелік важливих об'єктів платіжної інфраструктури в Україні. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

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Єдиною системно важливою платіжною системою в Україні, як і у попередні роки, стала система електронних платежів (СЕП) Національного банку України.

Платіжні системи

До категорії важливих платіжних систем віднесено п’ять платіжних систем. А саме:

«MasterCard», MasterCard International Incorporated, США;

«Visa», Visa International Service Association, США;

«NovaPay», ТОВ «НоваПей», Україна;

«Фінансовий світ», ТОВ «Українська платіжна система», Україна;

«Поштовий переказ», АТ «Укрпошта», Україна.

Крім того, за підсумками діяльності у 2022 році вперше визначені важливі учасники платіжних систем. Так, до переліку важливих учасників системно важливих та важливих платіжних систем увійшли:

АТ КБ «Приватбанк» (СЕП НБУ, «MasterCard», «Visa»);

ТОВ «ФК «Контрактовий дім» («Фінансовий світ»);

ТОВ «Універсальні платіжні рішення» («Фінансовий світ»).

Також за результатами моніторингу за 2022 рік визначено три важливих оператори послуг платіжної інфраструктури:

ПрАТ «Український процесінговий центр»,

ТОВ «Ейсі дісі процессінг»,

ТОВ «Тас лінк».

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В НБУ зазначили, що розподіл об'єктів платіжної інфраструктури за категоріями важливості здійснюється регулятором згідно з міжнародною практикою для підвищення їх надійності й ефективності, а також приведення їх діяльності у відповідність до міжнародних стандартів оверсайту.

«Так, до об'єктів платіжної інфраструктури, що віднесені до категорій важливості, Національний банк встановлює посилені вимоги в частині управління та організації діяльності, доступу та участі в платіжній системі, системи управління ризиками, остаточності розрахунків, забезпечення кіберстійкості та управління безперервністю діяльності», — йдеться в повідомленні.