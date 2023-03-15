До закриття міжбанку курс долара не змінився у купівлі та продажу. Євро подешевшало на 70 копійок у купівлі та продажу.
Курс валют на вечір 15 березня: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок
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Відкриття 15 березня
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Закриття 15 березня
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Зміни
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36,56/36,93
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36,56/36,93
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0/0
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39,26/39,65
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38,56/38,95
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70/70
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 38,20−38,65 грн. Євро купують за 40,50 грн, а продають за 41,20 грн.
За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,58−38,73, євро — 40,80−41,05 грн.
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Джерело: Мінфін
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