Курс валют на вечір 15 березня: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок

До закриття міжбанку курс долара не змінився у купівлі та продажу. Євро подешевшало на 70 копійок у купівлі та продажу.

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Валюта Відкриття 15 березня Закриття 15 березня Зміни долар 36,56/36,93 36,56/36,93 0/0 євро 39,26/39,65 38,56/38,95 70/70

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 38,20−38,65 грн. Євро купують за 40,50 грн, а продають за 41,20 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,58−38,73, євро — 40,80−41,05 грн.

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