Названі банки, в яких українців отримують пенсії

Загальна кількість пенсіонерів, які отримували виплати через поточні рахунки в банках станом на 1 березня 2023 року становила 8,349 млн осіб. Інші 2,355 млн пенсіонерів отримували виплати через Укрпошту. Про це свідчать дані Пенсійного фонду України.

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Рейтинг банків

Частка Приватбанку становить 54,2% — у державному банку гроші одержують 4,527 млн пенсіонерів.

На другому місці знаходиться державний Ощадбанк -35,8%, де пенсії одержують 2,989 млн осіб.

На третє місце за Райффайзен Банком (4,0%), в якому пенсії одержують 330,5 тисяч пенсіонерів.

При цьому в інших банках пенсії отримують 502,9 тисячі осіб (6,0%).

За даними ПФУ, сума перерахування коштів через банки за січень-лютий 2023 року становила 81,9 млрд грн, що на 22,1% більше, ніж за аналогічний період у 2022 році (67,1 млрд грн).

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, у кого та на скільки пенсії зростуть з 1 березня.