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15 березня 2023, 18:39 Читать на русском

Ціни на АЗС: Дизельне пальне подешевшало майже на 30 копійок

Відучора на автозаправних станціях у середньому на 29 копійок здешевшав літр дизельного пального — до 48,61 грн/л, тоді як бензини вийшли на певне «плато», фактично тримаючись на вчорашніх позиціях. Про це повідомляє enkorr.

Відучора на автозаправних станціях у середньому на 29 копійок здешевшав літр дизельного пального — до 48,61 грн/л, тоді як бензини вийшли на певне «плато», фактично тримаючись на вчорашніх позиціях.
Фото: rbc.ua

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Де найдешевше

Зазначається, що найбільше просіли ціни на дизпальне у мережі Neftek — на 2 грн/л, до 46,99 грн/л. Причому Neftek — єдина мережа АЗС, у якій на 2 грн/л здешевшали всі без винятку види пального: А-95 — до 45,49 грн/л, А-95+ — до 47,99 грн/л.

Найменше — на 6 коп./л — здешевшало ДП у мережі «БРСМ-Нафта», до 46,32 грн/л.

Такі мережі, як ОККО, WOG, BVS, Prime та інші за день зменшили ціну на дизель в основному на 1,00−1,01 грн/л, до 45,00−49,99 грн/л. Мережі «Авіас», «Укрнафта», Shell, Socar і ще деякі зберегли ціни на дизпальне на попередньому рівні.

Загалом же найдешевше придбати дизпальне можна на АЗС Prime, за 45,00 грн/л (-1 грн/л), найдорожче — за 50,99 грн/л — на заправках Shell і Socar.

Бензини ж відучора перебувають на паузі: якщо А-95 за добу ще скинув символічну 1 копійку на літрі завдяки зменшенню ціни трьома мережами АЗС (-0,07−2,00 грн/л), то «п'ятірка плюс», попри здешевшання у двох мережах (-0,14−2,00 грн/л), вийшла на середній «нуль».

Придбати «п'ятірку» сьогодні можна за 43,90−50,00 грн/л, «п'ятірку плюс» — за 45,38−51,00 грн/л.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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kadaad1988
kadaad1988
15 березня 2023, 21:21
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А если бы зеленые *** убрали акциз на топливо, то подешевело бы все топливо гривень на двадцать!
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