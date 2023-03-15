Індія використовує SWIFT для розрахунків у доларах з Росією — Reuters

Індійські компанії використовують глобальну платіжну систему SWIFT для розрахунків у доларах з Росією попри те, що багато російських банків заблоковано в системі через санкції Заходу. Про це повідомляє Reuters з посиланням на свої джерела.

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Захід заблокував доступ до SWIFT кільком російським банкам, включаючи Сбербанк і ВТБ, незабаром після того, як Москва вторглася в Україну в лютому минулого року, що ускладнило ведення бізнесу російським компаніям. SWIFT підтримує фінансові операції в усьому світі.

«Ми використовуємо SWIFT для платежів у доларах», — сказав чиновник, який не захотів назвати свого імені, відповідаючи на запитання про платіжний шлюз, який використовується для російських платежів.

Чиновник не надав більше деталей про банки, які індійські трейдери використовували для здійснення платежів у доларах.

Імпорт з Росії

Відповідно до даних, оприлюднених урядом у середу, імпорт Індії з Росії зріс майже в п’ять разів у період з квітня 2022 року по лютий 2023 року до $41,56 млрд з $8,54 млрд порівняно з тим же періодом попереднього року.

Минулого місяця агентство Reuters повідомило, що імпорт російської нафти в Індію зріс до рекордних 1,4 мільйона барелів на день (б/д) у січні, що на 9,2% більше, ніж у грудні, при цьому Москва як і раніше є найбільшим місячним продавцем нафти в Нью-Делі, за нею йдуть Ірак і Саудівська Аравія.

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Індія використовує різні валюти для розрахунків з Росією після повномасштабного вторгнення РФ в Україну в лютому минулого року.

«Платежі відбуваються в різних валютах, включаючи долари, євро, дирхами», — сказав журналістам генеральний директорат зовнішньої торгівлі країни Сантош Кумар Сарангі.

За даними Reuters, індійські нафтопереробні заводи оплачували більшу частину своєї російської нафти, що закуповується через трейдерів у Дубаї, у дирхамах Об'єднаних Арабських Еміратів, а не в доларах США.