Індекси середньозважених цін на УЕБ допомагають учасникам торгів зорієнтуватися на ринку деревини

Для цього УЕБ запровадила додаткові сервіси такі, як модуль аналітики та індекси середньозважених цін на необроблену деревину, що створює бенчмарк та є світовою практикою.

Дані індекси фахівці електронного торгового майданчика розраховують на основі біржових угод укладених у відповідні періоди, а саме протягам тижня та місяця.

Цінові індекси на необроблену деревини визначається виходячи з середньозваженої ціни відповідно до породи і класу якості сировини.

Індекси цін на деревину дров’яну розраховуються за видами ресурсу (для промислового та непромислового використання) та групами порід.

Такі розрахунки дозволяють визначити коректну ринкову вартість кожного виду біржового продукту та тренд на нього. Учасники ринку, представники контролюючих органів, ЗМІ та громадськості зайшовши на сайт УЕБ можуть швидко отримати, аналізувати та використовувати необхідні показники за своєю потребою.

«Ми постійно працюємо над тим, щоб зробити ринок деревини відкритим та прозорим, а процес торгів зручними для учасників. Індекси середньозважених цін на необроблену деревину характеризують стан ринку, відображають попит та пропозицію на ту чи іншу продукцію. Маючи цю інформацію учасники торгів можуть зважити свій діловий потенціал та здійснити вигідні операції купівлі-продажу деревини», — зауважив заступник генерального директора ТОВ «УЕБ» Костянтин Шевчук.