Samsung інвестує $230 мільярдів до 2042 року у найбільшу базу з виробництва мікросхем

Південнокорейський технологічний гігант Samsung Electronics планує інвестувати $230 млрд протягом наступних 20 років у розвиток найбільшої у світі бази з виробництва мікросхем. Про це повідомляє Reuters.

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Проект Samsung вартістю близько 300 трлн вон є частиною інвестиційного плану приватного сектора вартістю 550 трлн вон, оприлюдненого південнокорейським урядом у середу.

Стратегія Сеула спрямована на розширення податкових пільг і підтримку для підвищення конкурентоспроможності високотехнологічних секторів, включаючи ті, що задіяні в виробництві чіпів, дисплеїв та акумуляторів.

Ці плани з’явилися в той момент, коли інші країни вживають заходів для підтримки внутрішньої індустрії мікросхем, включаючи США, які минулого місяця оприлюднили деталі свого закону про чіпи, пропонуючи мільярди доларів субсидій для виробників мікросхем, які інвестують у країну.

«Поле економічної битви, яке нещодавно почалося з чіпів, розширилося… країни надають масштабні субсидії та податкову підтримку», — сказав президент Південної Кореї Юн Сук Йоль у середу.

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Виробничі потужності Samsung

Додаткові виробничі потужності Samsung включатимуть п’ять заводів по виробництву мікросхем і залучать до 150 виробників матеріалів, деталей і обладнання, виробників безфабричних мікросхем і організацій, що займаються дослідженнями і розробкою напівпровідників поблизу Сеула.

Окрім інвестицій приватного сектора, уряд виділить 25 трлн вон або більше протягом п’яти років на дослідження та розробки стратегічних технологій, таких як штучний інтелект.

Також буде виділено близько 360 млрд вон на розробку упаковки для мікросхем і близько 100 млрд вон на інфраструктуру електроенергії та водопостачання цього року для промислових комплексів.

Варто зазначити, у січні уряд Південної Кореї запропонував підвищити ставку податкових відрахувань для інвестицій у чіпи та інші стратегічні технології з 8% до 15% для великих корпорацій.