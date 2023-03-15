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15 березня 2023, 12:59 Читать на русском

Майже третина українських біженців в Польщі має намір якомога швидше повернутися в Україну — опитування

32% українських біженців в Польщі має намір якомога швидше повернутися в Україну. Ще 16% не знають про свої плани щодо повернення в Україну. Про це свідчать дані опитування «Воєнні біженці з України. Рік у Польщі».

32% українських біженців в Польщі має намір якомога швидше повернутися в Україну.

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Біженці з України

Майже половина біженців (45%) планують залишитися в Польщі на довший період — принаймні на рік або кілька років після закінчення війни. У березні 2022 року про таке бажання заявляли 31% воєнних біженців.

Своєю чергою, частка біженців, які бажають залишитися в Польщі на постійне проживання, зменшилася на 1 відсотковий пункт у порівнянні з опитуванням у березні 2022 року і зараз становить 6%.

Майже третина (32%) українських біженців в Польщі має намір якомога швидше повернутися в Україну. Ще 16% не знають про свої плани щодо повернення в Україну.

«Велика частка біженців після закінчення війни буде очікувати ще певний час, щоби остаточно переконатися, що в Україні безпечно і чи варто повертатися. Крім того, більшість біженців, а саме 84% знайшли роботу, влаштували дітей у садки і школи, відкрили свій бізнес і отримують у Польщі освіту. Деякі вже створили родину, декому немає куди їхати через розбомблені будинки. Тому перед ними повстане вибір — повертатися в Україну чи продовжувати життя у Польщі», — прокоментував результати дослідження директор департаменту міжнародної рекрутації Міграційної платформи EWL Марцін Колодзейчик на презентації результатів опитування у Львівському національному університеті імені І.Франка.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
+56
mlp711141
mlp711141
15 березня 2023, 13:16
#
Мы с мамой вообще не видим смысла возвращаться в Украину…
+
+44
juular
juular
15 березня 2023, 14:09
#
Ценная информация, благодарю, что отписали, держите нас (с мамой) в курсе)))
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