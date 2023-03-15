Майже третина українських біженців в Польщі має намір якомога швидше повернутися в Україну — опитування

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Біженці з України

Майже половина біженців (45%) планують залишитися в Польщі на довший період — принаймні на рік або кілька років після закінчення війни. У березні 2022 року про таке бажання заявляли 31% воєнних біженців.

Своєю чергою, частка біженців, які бажають залишитися в Польщі на постійне проживання, зменшилася на 1 відсотковий пункт у порівнянні з опитуванням у березні 2022 року і зараз становить 6%.

Майже третина (32%) українських біженців в Польщі має намір якомога швидше повернутися в Україну. Ще 16% не знають про свої плани щодо повернення в Україну.