Майже третина українських біженців в Польщі має намір якомога швидше повернутися в Україну — опитування

32% українських біженців в Польщі має намір якомога швидше повернутися в Україну. Ще 16% не знають про свої плани щодо повернення в Україну. Про це свідчать дані опитування «Воєнні біженці з України. Рік у Польщі».
Майже третина українських біженців в Польщі має намір якомога швидше повернутися в Україну — опитування
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Біженці з України
Майже половина біженців (45%) планують залишитися в Польщі на довший період — принаймні на рік або кілька років після закінчення війни. У березні 2022 року про таке бажання заявляли 31% воєнних біженців.
Своєю чергою, частка біженців, які бажають залишитися в Польщі на постійне проживання, зменшилася на 1 відсотковий пункт у порівнянні з опитуванням у березні 2022 року і зараз становить 6%.
Майже третина (32%) українських біженців в Польщі має намір якомога швидше повернутися в Україну. Ще 16% не знають про свої плани щодо повернення в Україну.
«Велика частка біженців після закінчення війни буде очікувати ще певний час, щоби остаточно переконатися, що в Україні безпечно і чи варто повертатися. Крім того, більшість біженців, а саме 84% знайшли роботу, влаштували дітей у садки і школи, відкрили свій бізнес і отримують у Польщі освіту. Деякі вже створили родину, декому немає куди їхати через розбомблені будинки. Тому перед ними повстане вибір — повертатися в Україну чи продовжувати життя у Польщі», — прокоментував результати дослідження директор департаменту міжнародної рекрутації Міграційної платформи EWL Марцін Колодзейчик на презентації результатів опитування у Львівському національному університеті імені І.Франка.
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