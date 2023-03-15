Інфляція в Аргентині перевищила 100% вперше за 30 років

Річний рівень інфляції в Аргентині сягнув 30-річного максимуму і перевищив 100% вперше з 1991 року. Країна знаходиться на п’ятому рівні за темпами інфляції у світі. Про це повідомляє Financial Times з посиланням на дані державного статистичного агентства Indec.

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Зростання цін

Ціни в Аргентині в лютому за місяць зросли на 6,6%, а річний показник склав 102,5%. Це був найшвидший темп з часу виходу Аргентини з гіперінфляційної кризи на початку 1990-х років.

Зростання цін переважно пов'язане з надмірним друком грошей центральним банком, а також посилене російською війною проти України. За даними Ц Б Аргентини , за перші три роки перебування президента Альберто Фернандеса на посаді кількість грошей в обігу збільшилася в 4 рази.

Аргентина зараз має один з найвищих рівнів інфляції у світі та поступається лише Зімбабве, Лівану, Венесуелі та Сирії, які минулого року також повідомили про тризначну інфляцію.

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Державна програма контролю за цінами, відома як Precios Justos (Справедливі ціни), тимчасово заморозила ціни на понад 1 700 товарів до грудня. Але цього виявилося недостатньо для стримування зростання цін через серйозні дисбаланси в економіці країни.

Співпраця з МВФ

Варто зазначити, напередодні МВФ закликав Аргентину докласти більше зусиль для боротьби з інфляцією, щоб продовжити програму співпраці на $44 млрд. Цього місяця Аргентина має отримати близько $5,3 млрд від МВФ, які очікують на схвалення виконавчої ради кредитора.