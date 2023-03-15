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15 березня 2023, 11:59 Читать на русском

Інфляція в Аргентині перевищила 100% вперше за 30 років

Річний рівень інфляції в Аргентині сягнув 30-річного максимуму і перевищив 100% вперше з 1991 року. Країна знаходиться на п’ятому рівні за темпами інфляції у світі. Про це повідомляє Financial Times з посиланням на дані державного статистичного агентства Indec.

Річний рівень інфляції в Аргентині сягнув 30-річного максимуму і перевищив 100% вперше з 1991 року.
Фото: pixabay.com

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Зростання цін

Ціни в Аргентині в лютому за місяць зросли на 6,6%, а річний показник склав 102,5%. Це був найшвидший темп з часу виходу Аргентини з гіперінфляційної кризи на початку 1990-х років.

Зростання цін переважно пов'язане з надмірним друком грошей центральним банком, а також посилене російською війною проти України. За даними Ц Б Аргентини, за перші три роки перебування президента Альберто Фернандеса на посаді кількість грошей в обігу збільшилася в 4 рази.

Аргентина зараз має один з найвищих рівнів інфляції у світі та поступається лише Зімбабве, Лівану, Венесуелі та Сирії, які минулого року також повідомили про тризначну інфляцію.

Читайте також: Інфляція в Україні сповільнилась до 24,9%. Як змінилися ціни — дані Держстату

Державна програма контролю за цінами, відома як Precios Justos (Справедливі ціни), тимчасово заморозила ціни на понад 1 700 товарів до грудня. Але цього виявилося недостатньо для стримування зростання цін через серйозні дисбаланси в економіці країни.

Співпраця з МВФ

Варто зазначити, напередодні МВФ закликав Аргентину докласти більше зусиль для боротьби з інфляцією, щоб продовжити програму співпраці на $44 млрд. Цього місяця Аргентина має отримати близько $5,3 млрд від МВФ, які очікують на схвалення виконавчої ради кредитора.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 6

+
+15
yarg
yarg
15 березня 2023, 12:15
#
Интересно как это на них наша война повлияла ? Ну кроме того что аргентина заработала дополнительно пару миллиардов долларов на экспорте подорожавшего зерна.
+
0
Alpenstein
Alpenstein
15 березня 2023, 12:19
#
Мабуть росіянам стало важче возити кокаїн урядовими бортами з Буенос Айреса.
+
0
godvinik
godvinik
15 березня 2023, 12:33
#
Аргентина — прекрасная страна, можно было рай не земле устроить, но проклятье такое же как и у Украины
+
+15
shabash
shabash
15 березня 2023, 12:58
#
Тоже с Россией соседствует?
+
0
yarg
yarg
15 березня 2023, 13:04
#
России рядом нет — соседи вообще смирные.
леваки-коммунисты регулярно у власти , но это по всей Южной америке проблема.
+
0
CoffeeMan
CoffeeMan
15 березня 2023, 12:54
#
Любители простых решений
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