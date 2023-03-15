Зростання індексів, негативний прогноз щодо банківської системи США та падіння нафти: що потрібно знати вранці

Фондові індекси США зросли у вівторок

S&P 500 додав 1,6%, високотехнологічний Nasdaq — 2,1%, а індекс Dow Jones — 1,1%. Все через стрімке відновлення акцій регіональних банків США. Надзвичайні заходи з боку американських регуляторів змогли підвищити впевненість інвесторів у тому, що наслідки краху Silicon Valley Bank та кількох інших банків будуть обмежені. В результаті індекс банківського сектора США — KBW Bank — зріс учора на 3,2%. А прибутковість американських державних облігацій частково відновилася.

Ринки Азіатсько-Тихоокеанського регіону зростають

Широкий індекс акцій Азії (за винятком Японії) MSCI AC Asia ex Japan Index зріс на 1,1%, японський Nikkei додав 0,1%, південнокорейський Kospi подорожчав на 1,5%, сінгапурський STI збільшився на 1,2%, а китайський Shanghai Composite та гонконгський Hang Seng додали 0,5% та 1,1% відповідно. Інвестори в Азії також звернули увагу на зниження системних ризиків для банківського сектора США. Також у Азії уважно стежили за даними щодо інфляції у Штатах за лютий. Учорашній звіт про індекс споживчих цін показав, що інфляція в Америці за місяць зросла на 0,4%, а річне зростання склало 6% проти 6,4% місяцем раніше, що відповідало очікуванням економістів.

Керівники регіональних банків скуповують акції своїх компаній, що подешевшали

За даними Bloomberg, понад 100 банківських керівників у США, зокрема топменеджери PacWest Bancorp, Metropolitan Bank Holding Corp. і CVB Financial Corp., разом витратили не менше $13,9 млн на придбання акцій власних банків. Більшість трансакцій було здійснено цього тижня. Багато угод уже приносять прибуток, оскільки акції регіональних банків зросли у вівторок, компенсувавши частину суттєвого падіння попередніми днями.

Moody's: прогноз щодо банківської системи США знижений до негативного

Представники американського рейтингового агентства зазначили, що погіршення прогнозу зі «стабільного» на «негативний» пов'язане з банкрутствами американських банків, які спонукали регулюючі органи ухвалити план порятунку вкладників. У Moody's також зазначили, що американські банки зі значними нереалізованими збитками за цінними паперами та незастрахованими вкладниками, як і раніше, мають ризики масової втечі клієнтів. А це може негативно позначитися на фінансуванні, ліквідності, доходах та капіталі кредитних організацій, вважають у Moody's.

Нафта впала до тримісячного мінімуму

Причина — побоювання щодо можливого початку фінансової кризи в США. У вівторок ф'ючерси на Brent подешевшали на 4,1% — до $77,45 за барель, а контракти на WTI втратили 4,6% — до $71,33. Для обох це були найнижчі ціни на закриття з 9 грудня 2022 року, зауважує Reuters. Зниження цін на нафту у вівторок також передувало даними США, які, як очікується, покажуть, що енергетичні компанії додали близько 1,2 млн барелів нафтових запасів за тиждень, що закінчився 10 березня.