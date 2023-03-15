Минулої доби українські захисники ліквідували ще 980 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 161 520 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
Втрати ворога за 14 березня: ЗСУ за добу знищили 980 російських окупантів
►Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Втрати ворога
- особового складу — близько 161 520 (+980) осіб ліквідовано,
- танків — 3492 (+8) од,
- бойових броньованих машин — 6799 (+10) од,
- артилерійських систем — 2528 (+9) од,
- РСЗВ — 502 (+7) од,
- засоби ППО — 262 (+2) од,
- літаків — 304 (+0) од,
- гелікоптерів — 289 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2132 (+12),
- крилаті ракети — 907 (+0),
- кораблі /катери — 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 5377 (+10) од,
- спеціальна техніка — 257 (+1).
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
Коментарі - 1