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15 березня 2023, 11:08 Читать на русском

Другий раунд скорочень: Meta звільнить ще 10 тисяч працівників

Meta Platforms Inc., власник Facebook та Instagram, офіційно повідомила про новий раунд звільнень — компанія скоротить 10 000 співробітників лише через чотири місяці після того, як звільнила 11 000 працівників. Про це пише Reuters.

Meta Platforms Inc., власник Facebook та Instagram, офіційно повідомила про новий раунд звільнень — компанія скоротить 10 000 співробітників лише через чотири місяці після того, як звільнила 11 000 працівників.
Фото: dev.ua

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Другий раунд

Це буде друга серія масових звільнень від технологічного гіганта, після звільнення 11 000 працівників у листопаді 2022 року.

Марк Цукерберг заявив, що скорочення будуть «жорсткими» і відбудуться у межах «року ефективності». Окрім звільнення 10 000 людей, ще 5 000 відкритих вакансій у компанії залишаться незаповненими.

Читайте: Apple та Meta залишили список 100 найкращих роботодавців у США

Причина звільнень

Серед факторів, що впливають на Meta, він назвав підвищення процентних ставок у США, глобальну геополітичну нестабільність і посилення регулювання.

Масові звільнення є частиною реструктуризації Meta, яка передбачає оптимізацію організаційної структури компанії, скасування менш пріоритетних проєктів і зниження рівня найму.

Нагадаємо

Листопадові скорочення стали несподіванкою, але працівники Meta з нетерпінням чекали на ще один раунд звільнень. Цукерберг назвав 2023 для Meta «роком ефективності», і компанія повідомила про це співробітників.

Читайте: Цього тижня Meta звільнить ще кілька тисяч співробітників — Bloomberg

Працівники каліфорнійської компанії Menlo Park розповіли про підвищену тривожність та низький моральний дух серед колег останнім часом. Деякі співробітники висловили занепокоєння щодо того, чи отримають вони свої бонуси, які мають бути розподілені цього місяця, якщо вони заздалегідь втратить роботу.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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