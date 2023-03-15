Кабмін продовжив пільгове кредитування аграріїв і скасував позики під 0%

Продовжено надання державної фінансової підтримки бізнесу, зокрема, сільськогосподарським товаровиробникам, які отримали кредити у рамках проведення посівної кампанії у 2022 році.

Продовжено строк, протягом якого сільгоспвиробники зможуть отримати фінансову підтримку для посівної кампанії, у тому числі шляхом пролонгації виданих минулого року кредитів за умови погашення представниками великого та середнього агробізнесу до 25% його суми.