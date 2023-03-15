Кабмін вніс зміни до державних програм «Доступні кредити 5−7−9%» та «Доступний фінансовий лізинг 5−7−9%» з метою їх оптимізації в умовах воєнного стану. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
Кабмін продовжив пільгове кредитування аграріїв і скасував позики під 0%
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Що нового
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Продовжено надання державної фінансової підтримки бізнесу, зокрема, сільськогосподарським товаровиробникам, які отримали кредити у рамках проведення посівної кампанії у 2022 році.
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Продовжено строк, протягом якого сільгоспвиробники зможуть отримати фінансову підтримку для посівної кампанії, у тому числі шляхом пролонгації виданих минулого року кредитів за умови погашення представниками великого та середнього агробізнесу до 25% його суми.
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Продовжена можливість надання державних гарантій для забезпечення часткового виконання боргових зобов’язань за такими кредитами.
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Крім того, у межах державної програми «Доступні кредити 5−7−9%» передбачено:
- встановлення по кредитам на інвестиційні цілі компенсаційної ставки для середніх та великих підприємств 9% річних з можливістю зменшення за умови створення нових робочих місць до 7% річних;
- встановлення по кредитам на інвестиційні цілі компенсаційної ставки для мікро та малих підприємств на рівні 7% річних з можливістю зменшення для інвестиційних кредитів до 5%;
- встановлення компенсаційної ставки 9% річних для кредитів на поповнення обігового капіталу для всіх підприємств;
У межах державної програми «Доступний фінансовий лізинг 5−7−9%» передбачено:
- встановлення компенсаційної винагороди для середніх та великих підприємств 11% річних з можливістю зменшення за умови створення нових робочих місць до 9% річних;
- встановлення компенсаційної винагороди для мікро та малих підприємств 9% річних з можливістю зменшення за умови створення нових робочих місць до 7% річних.
Окрім того, постановою також передбачено:
- скасування компенсаційних ставок за кредитами та компенсаційної винагороди за лізингом на рівні 0 % річних;
- виключення фінансування з метою запобігання та подолання наслідків пандемій COVID-19, у тому числі рефінансування таких кредитів.
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