Інфляція у США сповільнилася до мінімуму з вересня 2021 року

Споживчі ціни у США (індекс CPI) за підсумками лютого зросли у річному обчисленні на 6%, повідомило Міністерство праці США. Це найменше зростання у річному обчисленні з вересня 2021 року.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини Зниження інфляції Базова інфляція, яка не враховує ціни на продукти харчування та енергоносії (індекс Core CPI), за підсумками лютого становила 5,5%. Порівняно з рівнем січня індекс CPI зріс на 0,4%, що збіглося з очікуваннями ринку. Базова інфляція в лютому зросла на 0,5%, вище за прогнози.

Опитані Reuters економісти очікували, що порівняно зі значеннями січня 2023 року ІСЦ зросте на 0,4%, а порівняно з рівнем лютого 2022 року — на 6%. Базова інфляція, яка не враховує ціни на продукти харчування, прогнозувалася на рівні 0,4% у місячному вираженні та на рівні 5,5% у річному вираженні. Читайте: Інфляція в США оновила щонайменше більше ніж за рік

Річний індекс споживчих цін у США досяг багаторічного максимуму 9,1% у червні 2022 року, що стало найбільшим зростанням з листопада 1981 року. Місячна інфляція зростає вдвічі швидше, ніж, на думку економістів, необхідно, щоб повернути інфляцію до цільового показника ФРС у 2%.

Нагадаємо Рекордна інфляція змусила ФРС посилювати грошово-кредитну політику. З березня минулого року регулятор підвищив облікову ставку на 450 б.п. — з майже нульового рівня до діапазону 4,5−4,75%. У січні поточного року зростання цін сповільнилося до 6,4% рік до року.

Засідання ФРС