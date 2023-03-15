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15 березня 2023, 8:37 Читать на русском

Інфляція у США сповільнилася до мінімуму з вересня 2021 року

Споживчі ціни у США (індекс CPI) за підсумками лютого зросли у річному обчисленні на 6%, повідомило Міністерство праці США. Це найменше зростання у річному обчисленні з вересня 2021 року.

Споживчі ціни у США (індекс CPI) за підсумками лютого зросли у річному обчисленні на 6%, повідомило Міністерство праці США.
Фото: depositphotos

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Зниження інфляції

Базова інфляція, яка не враховує ціни на продукти харчування та енергоносії (індекс Core CPI), за підсумками лютого становила 5,5%. Порівняно з рівнем січня індекс CPI зріс на 0,4%, що збіглося з очікуваннями ринку. Базова інфляція в лютому зросла на 0,5%, вище за прогнози.

Опитані Reuters економісти очікували, що порівняно зі значеннями січня 2023 року ІСЦ зросте на 0,4%, а порівняно з рівнем лютого 2022 року — на 6%. Базова інфляція, яка не враховує ціни на продукти харчування, прогнозувалася на рівні 0,4% у місячному вираженні та на рівні 5,5% у річному вираженні.

Річний індекс споживчих цін у США досяг багаторічного максимуму 9,1% у червні 2022 року, що стало найбільшим зростанням з листопада 1981 року. Місячна інфляція зростає вдвічі швидше, ніж, на думку економістів, необхідно, щоб повернути інфляцію до цільового показника ФРС у 2%.

Нагадаємо

Рекордна інфляція змусила ФРС посилювати грошово-кредитну політику. З березня минулого року регулятор підвищив облікову ставку на 450 б.п. — з майже нульового рівня до діапазону 4,5−4,75%. У січні поточного року зростання цін сповільнилося до 6,4% рік до року.

Засідання ФРС

Чергове дводенне засідання ФРС США відбудеться наступного тижня, 21−22 березня. Минулого тижня голова ФРС Джером Пауелл заявив, що регулятору, ймовірно, доведеться підвищити ставки більше, ніж очікувалося. Фінансові ринки очікують на підвищення ставок на 25 б.п. на наступному засіданні.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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