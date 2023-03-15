15 березня європейська валюта подорожчала на 17 копійок. НБУ встановив офіційний курс на рівні 39,27 гривні за євро. Відносно долара національна валюта залишається на тому ж рівні. Про це свідчать дані НБУ.
Євро подорожчало на 17 копійок. Офіційний курс валют
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Валютний ринок
14 березня НБУ встановив офіційний курс на рівні 39,10 гривні за євро.
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До закриття міжбанку курс долара не змінився у купівлі та продажу. Євро подорожчало на 10 копійок у купівлі та продажу.
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Джерело: Мінфін
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