Біткоїн штурмує позначку в $26 тисяч

У вівторок, 14 березня, біткоїн підскочив до рівнів в $26 тисяч, які в останнє були в минулого літа. Про це повідомляє CNBC.

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За даними Coin Metrics, сьогодні ціна біткоїна зросла більш ніж на 7% — до $26 110, Ethereum — на 3,7%, до $1 747.

«Біткоїн зріс приблизно на 28,5% з п'ятниці, коли регулятори закрили банк SVB, і на 59% у 2023 році. Ethereum подорожчав на 20% з п'ятниці і на 45% з початку року», — йдеться у повідомленні.

Станом на 19:00 за київським часом курс біткоїна опустився до $25 895.

Стрибок збігся з останнім показником індексу споживчих цін, який показав зростання на 0,4% у лютому порівняно з січнем, що відповідає консенсус-оцінці економістів, опитаних Dow Jones.

Так званий базовий індекс споживчих цін, який не враховує нестабільні ціни на продовольство та енергоносії, показав щомісячне зростання трохи вище очікувань економістів, і річну зміну відповідно до очікувань.

Ціни на криптовалюту різко відновилися з кінця минулого тижня, коли настрої ринку змінилися на 180 градусів після того, як регулятори США підтримали вкладників Silicon Valley Bank і Signature Bank. Це змусило деяких інвесторів припустити, що ФРС буде менш агресивно підвищувати процентні ставки.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав про те, що складність майнінгу біткоїна оновила історичний максимум.