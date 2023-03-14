Курс валют на вечір 14 березня: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок

До закриття міжбанку курс долара не змінився у купівлі та продажу. Євро подорожчало на 10 копійок у купівлі та продажу.

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Валюта Відкриття 14 березня Закриття 14 березня Зміни долар 36,56/36,93 36,56/36,93 0/0 євро 39,08/39,47 39,18/39,57 10/10

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 38,10−38,60 грн. Євро купують за 40,22 грн, а продають за 41,00 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,50−38,65, євро — 40,85−41,05 грн.

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