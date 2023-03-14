Фінський виробник шин Nokian Tyres продає бізнес у РФ

Фінський виробник шин Nokian Tyres домовився про продаж свого російського бізнесу компанії «Татнєфть». Підписану 28 жовтня 2022 року угоду дозволила урядова комісія Росії з контролю за іноземними інвестиціями, повідомляє пресслужба Nokian.

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Зазначається, що російський уряд обмежив вартість угоди на рівні 23,05 млрд рублів. Виходячи з базового обмінного курсу на 13 березня 2023 року, ціна, затверджена урядовою комісією РФ, становитиме 286 млн євро.

«Очікувалося, що початкова ціна угоди, оголошена 28 жовтня 2022 року, становитиме приблизно 400 млн євро, і на неї вплинуть, серед іншого, чисті коригування грошових коштів і оборотного капіталу, а також зміни обмінного курсу рубля/євро», — йдеться у повідомленні.

Nokian також повідомляє про невизначеність щодо строків завершення угоди, оскільки вони залежать від успішного завершення перевірок на відповідність нещодавнім змінам у санкціях проти РФ.

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Нагадаємо

У червні 2022 року компанія Nokian Tyres заявила про рішення покинути російський ринок. У 2021 році близько 80% вироблених Nokian шин для легкових автомобілів випустили в Росії. Штат працівників у РФ становить понад 1600 осіб.