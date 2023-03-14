Фінський виробник шин Nokian Tyres продає бізнес у РФ

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобирж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

14 березня 2023, 16:42 Читать на русском

Фінський виробник шин Nokian Tyres продає бізнес у РФ

Фінський виробник шин Nokian Tyres домовився про продаж свого російського бізнесу компанії «Татнєфть». Підписану 28 жовтня 2022 року угоду дозволила урядова комісія Росії з контролю за іноземними інвестиціями, повідомляє пресслужба Nokian.

Фінський виробник шин Nokian Tyres домовився про продаж свого російського бізнесу компанії «Татнєфть».
Фото: auto.ria.com

Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Зазначається, що російський уряд обмежив вартість угоди на рівні 23,05 млрд рублів. Виходячи з базового обмінного курсу на 13 березня 2023 року, ціна, затверджена урядовою комісією РФ, становитиме 286 млн євро.

«Очікувалося, що початкова ціна угоди, оголошена 28 жовтня 2022 року, становитиме приблизно 400 млн євро, і на неї вплинуть, серед іншого, чисті коригування грошових коштів і оборотного капіталу, а також зміни обмінного курсу рубля/євро», — йдеться у повідомленні.

Nokian також повідомляє про невизначеність щодо строків завершення угоди, оскільки вони залежать від успішного завершення перевірок на відповідність нещодавнім змінам у санкціях проти РФ.

Читайте також: Німецький виробник шин Continental продає свої активи та йде з Росії

Нагадаємо

У червні 2022 року компанія Nokian Tyres заявила про рішення покинути російський ринок. У 2021 році близько 80% вироблених Nokian шин для легкових автомобілів випустили в Росії. Штат працівників у РФ становить понад 1600 осіб.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
14 березня 2023, 17:00
#
Один раз покупaл эту резину в 16 размере, зимнюю, 80 грамм на колесе и шумит как трактор. После зимы продал как б/у. Мишелин 10 — 15 грамм и практически без шума. Правда цена вопроса!
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає GrugoriyHoland и 12 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами