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14 березня 2023, 15:53 Читать на русском

Кабмін затвердив антикорупційну програму до 2025 року

Кабінет міністрів затвердив Державну антикорупційну програму на 2023−2025 роки. Відповідна постанова № 220 від 4 березня оприлюднена на офіційному урядовому порталі, пише Бізнес.Цензор.

Кабінет міністрів затвердив Державну антикорупційну програму на 2023−2025 роки.

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Документом міністерствам, іншим центральним і місцевим органам виконавчої влади, державним підприємствам, установам та організаціям доручено забезпечити виконання програми, а також подавати Національному агентству з питань запобігання корупції щороку:

  • до 15 лютого та 15 липня інформацію про стан виконання заходів, передбачених Програмою;
  • до 15 лютого статистичну інформацію, визначену частиною другою статті 183 закону України «Про запобігання корупції».

Крім того, органам влади доручено скоригувати строки підготовки проєктів законів, передбачених додатком до Програми, з урахуванням планів законопроєктної роботи Верховної Ради на 2024 і 2025 роки.

Національному агентству з питань запобігання корупції (НАЗК) доручено забезпечити затвердження у визначені Програмою строки:

  • порядку координації реалізації Антикорупційної стратегії на 2021−2025 роки та виконання Програми;
  • порядку проведення моніторингу та оцінки ефективності реалізації Антикорупційної стратегії та виконання Програми;
  • порядку надання міністерствами, іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади, державними підприємствами, установами та організаціями статистичної інформації про результати роботи;
  • положення про інформаційну систему моніторингу реалізації державної антикорупційної політики.

Крім того, НАЗК до 1 липня 2023 року має затвердити порядок оприлюднення інформації про результати моніторингу та оцінки ефективності державної антикорупційної політики, а також щорічно до 1 квітня інформувати Кабмін про результати виконання передбачених Програмою заходів.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що Кабмін ухвалив антикорупційну Програму на 2023−2025 роки із другої спроби.

Джерело: Мінфін
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