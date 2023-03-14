Volkswagen має намір інвестувати 180 мільярдів євро

Великий автовиробник Volkswagen поділився інвестиційними планами на найближче п'ятиріччя. Як стало відомо LBLV , компанія має намір вкласти 180 млрд євро у розширення діяльності в Північній Америці, а також у виробництво акумуляторних батарей.

У планах автовиробника підняти до 50% продаж електрокарів до кінця десятиліття, тому більше двох третин інвестиційних коштів піде на цифровізацію та розробку електромобілів. Роком раніше йшлося про те, що на ці сфери піде 56% від суми, запланованої на інвестування. 15 млрд євро із загальних коштів підуть на купівлю сировини та роботу підприємств, де виготовлятимуться акумулятори. Інвестиції спрямовані на виконання плану із 10 пунктів, який представив Олівер Блюм, що став головою компанії у вересні минулого року.

Аналітики компанії вважають, що після 2025 року вкладення у технології двигунів внутрішнього згоряння підуть на спад.

Томас Шмолл, який є членом ради директорів, зазначив, що в Європі працює три заводи компанії і поки що не планується розширення. При цьому у Volkswagen розповіли, що до 2027 року збираються відкрити перше підприємство в Канаді зі створення акумуляторних батарей.

Акції компанії в поточному місяці подорожчали після позитивного річного прогнозу, незважаючи на проблеми з постачанням, які все ще зберігаються. Очікується, що виторг збільшиться на 10−15% завдяки підвищенню поставок на 14%.

Сьогодні акції Volkswagen знизилися на 2,91% до 126,62 євро.

Дмитро Єрмаков, фінансовий аналітик LBLV.