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14 березня 2023, 14:58 Читать на русском

Binance призупинить купівлю гривні через Settlepay та Advcash

Одна за найбільших криптовалютних бірж Binance заявила про призупинення можливості придбання гривні за допомогою сервісів Settlepay і Advcash з 21 березня 02:00 за київським часом.

Одна за найбільших криптовалютних бірж Binance заявила про призупинення можливості придбання гривні за допомогою сервісів Settlepay і Advcash з 21 березня 02:00 за київським часом.►Читайте телеграм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини«У зв'язку з нещодавніми обмеженнями, фіатні канали, а саме введення та виведення через банківську карту та інші платіжні сервіси були призупинені по всій Україні.
Фото: mind.ua

Читайте телеграм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини

«У зв'язку з нещодавніми обмеженнями, фіатні канали, а саме введення та виведення через банківську карту та інші платіжні сервіси були призупинені по всій Україні. Це рішення пов'язано з боротьбою з нелегальним гральним бізнесом, та на жаль, також торкнулося і криптовалютних бірж», — йдеться в повідомленні Binance.

В криптобіржі зазначили, що наразі зняття через Settlepay відкрито і користувачі можуть виводити фіатну валюту на гаманець. При цьому комісія за зняття відсутня.

«Ви можете продати UAH в торгових парах на споті або скористатись Конвертацією в будь-який актив з нульовою комісією», — додали в компанії.

Читайте також: Binance заборонила росіянам купувати долари та євро через P2P

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що у Binance назвали причину блокування операцій через гривневі картки.

Раніше засновник української торгової платформи Kuna Михайло Чобанян припустився зв'язку зупинення операцій з безготівковою гривнею з протидією відмиванню коштів та ухиленням від податків у гемблінг-галузі. Його версію підтвердив нардеп Олексій Жмеренецький.

На початку березня НБУ змінив порядок здійснення авторизації діяльності надавачів фінансових платіжних послуг. У зв’язку з цим рішенням фіатні канали, а саме введення та виведення через банківську карту та інші платні сервіси були призупинені по всій Україні.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Kaleso
Kaleso
14 березня 2023, 16:01
#
Нікому непотрібна гривня тільки щоб самі між собою перекидали, а так нікому хм
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