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14 березня 2023, 13:37 Читать на русском

Росія накопичила $80 мільярдів в офшорах за рік санкцій — Bloomberg

Росія змогла зберегти за кордоном близько третини ймовірних доходів у розмірі $227 млрд, отриманих минулого року від експорту товарів. Близько $80 млрд розкидані в готівці, нерухомості та інвестиціях у філії за кордоном. Про це пише Bloomberg.

Росія змогла зберегти за кордоном близько третини ймовірних доходів у розмірі $227 млрд, отриманих минулого року від експорту товарів.
Фото: depositphotos.com

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Що за гроші?

Ці гроші є тіньовими резервами, побічним продуктом рекордного позитивного сальдо рахунку поточних операцій (приблизно різниця між експортом та імпортом), який допоміг підтримати фінанси Кремля після його нападу на Україну в лютому 2022 року.

«Через те, що Європа зволікала з націлюванням на російський енергетичний сектор, Кремль зміг накопичити один із найбільших профіцитів щодо поточних операцій у своїй історії», — сказала економіст британського Міжнародного інституту стратегічних досліджень Марія Шагіна.

За її словами, це де-факто звело нанівець наслідки заморожування активів центрального банку у березні 2022 року, оскільки Росія могла відшкодувати те, що вона втратила.

Будь-які нові доходи, що накопичуються за кордоном, можуть зробити їх привабливою мішенню для противників Росії, особливо якщо фонди контролюються державою.

Нагромадивши минулого року міжнародні активи, Росія додала близько 5% валового внутрішнього продукту. Це близько до середнього показника за 2009−2013 роки, ще один період підвищених цін на нафту та обмежених валютних інтервенцій з боку центрального банку.

Доля російських коштів за кордоном перебуває у центрі дедалі більшої уваги, оскільки прихильники України, такі як Канада та Німеччина, висувають ідею використання мільярдів заморожених російських активів для компенсації країні та допомоги у її відновленні.

У звʼязку з нижчими цінами на сировинні товари і новими обмеженнями на експорт нафти, що недавно набули чинності, профіцит рахунку поточних операцій різко скоротився. Банк Росії прогнозує його на рівні $66 млрд цього року, до $48 млрд у 2024 році та $41 млрд у 2025 році.

Навіть якщо іноземні уряди зможуть визначити власників нових російських фондів за кордоном і повʼязати їх з державою, загальна сума, швидше за все, буде меншою за офіційні оцінки.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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0
Cheff spakuxa Kiev
Cheff spakuxa Kiev
14 березня 2023, 14:30
#
Денег что у дурака мохорки…
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0
Rubi0
Rubi0
14 березня 2023, 14:43
#
Гетьманцев ток с утра говорил что долларов нет
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