У Києві та області в деяких районах застосовані стабілізаційні відключення світла — ДТЕК

У частині Голосіївського, Святошинського, Шевченківського та Солом'янського районів Києва відбуваються відключення згідно стабілізаційних графіків. Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

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Також стабілізаційні графіки були застосовані у частині Бучанського, Обухівського та Фастівського районів Київської області.

«Через пошкодження обладнання енергооб'єкти не можуть передавати енергію для всіх мешканців цих районів. Тому за командою „Укренерго“ були застосовані стабілізаційні відключення згідно з графіками», — йдеться в повідомленні.

Графіки відключень в Києві та області.

Аварійні відключення

В Укренерго зазначили, що для усунення ризику перевантаження обладнання у Києві та Київській області можливі аварійні відключення.

«В інших регіонах обмежень у мережах Укренерго» які б призводили до необхідності обмеження споживачів, немає. Ліміти споживання до областей не доводились", — повідомляє компанія.

Складна ситуація

Складною залишається ситуація у прикордонних районах Чернігівщини, Сумщини та регіонах вздовж лінії фронту, де ворог постійними артобстрілами пошкоджує розподільчі мережі.