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13 березня 2023, 19:42 Читать на русском

Auchan спростував інформацію про розширення мережі у Росії

В Auchan Retail заперечили поширену в ЗМІ інформацію про відкриття в Росії нових магазинів мережі. Про це йдеться в заяві, оприлюдненій на сайті Auchan Retail, передає Укрінформ.

В Auchan Retail заперечили поширену в ЗМІ інформацію про відкриття в Росії нових магазинів мережі.

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Заява Auchan

«Після публікації Reuters неправдивої інформації, яку підхопили кілька європейських ЗМІ, „Ашан“ категорично заперечує факт відкриття нових магазинів у Росії», — йдеться у заяві.

У компанії стверджують, що не відкривають нових торговельних площ в Росії не мають і не мали планів щодо подвоєння кількості магазинів у цій країні.

«Ця „інформація“ не з’являлася ніде в повідомленнях або не була зазначена у стратегічних планах „Ашан Росія“ або Auchan Retail. Це фейк», — повідомили в компанії. Там наголосили, що Auchan Retail припинив усі інвестиції у свою російську «дочку» і дотримується умов поточного ембарго та санкцій, діючи виключно в рамках закону.

Водночас мережа «Ашан Росія» 9 березня оголосила про ребрендинг наявних магазинів у Москві під торговельною маркою «Мій Ашан».

Нагадаємо

Національне агентство з питань запобігання корупції внесло французьку корпорацію «Ашан» у перелік міжнародних спонсорів війни. Підставою стало те, що під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну компанія відмовилася від бойкоту держави-терориста, а також не закрила свого бізнесу в російській федерації.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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mantis05
mantis05
13 березня 2023, 21:41
#
3 топ портала по поиску работы на расее, говорят что ашан набирает персонал, всех не стал считать, но в московии только- 1к чел наберётся. Что-то не сходится.
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