До закриття міжбанку курс долара не змінився у купівлі та продажу. Євро подешевшало на 1 копійку у купівлі та продажу.
Курс валют на вечір 13 березня: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок
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Відкриття 13 березня
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Закриття 13 березня
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Зміни
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36,56/36,93
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36,56/36,93
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0/0
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39,21/39,60
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39,20/39,59
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1/1
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 38,15−38,60 грн. Євро купують за 40,20 грн, а продають за 40,95 грн.
За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,50−38,60, євро — 40,70−41,00грн.
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Джерело: Мінфін
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