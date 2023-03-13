Курс валют на вечір 13 березня: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок

До закриття міжбанку курс долара не змінився у купівлі та продажу. Євро подешевшало на 1 копійку у купівлі та продажу.

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Валюта Відкриття 13 березня Закриття 13 березня Зміни долар 36,56/36,93 36,56/36,93 0/0 євро 39,21/39,60 39,20/39,59 1/1

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 38,15−38,60 грн. Євро купують за 40,20 грн, а продають за 40,95 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,50−38,60, євро — 40,70−41,00грн.

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