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13 березня 2023, 16:45 Читать на русском

Аналітик RoboForex: в Україні знижується інфляція

У лютому вийшли дані щодо споживчої інфляції від Державної служби статистики України. У річному вимірі вона сповільнилася до 24,9%, щодо грудневих значень цей показник зменшився на 1,1%. Фактичні дані, як і раніше, вищі за довоєнні прогнози НБУ. Це пов'язано зі збільшенням пропозиції продуктів харчування, звільненням частини територій України, розпродажем товарів, що швидко псуються, через дефіцит електроенергії та більш слабкий споживчий попит. Крім того, інфляцію стримувало поточне зміцнення готівкового курсу гривні, в тому числі завдяки раніше вжитим НБУ заходам. Про це повідомляє Андрій Гойлов, аналітик RoboForex.

Динаміка зростання споживчої інфляції в Україні представлена ​​нижче на діаграмі.

Споживча інфляція, р/р (%). Джерело: НБУ

Через зростання вартості електрики дорожчали продукти, виробництво яких енергоємне або потребує термічної обробки, а також товари, які потрібно зберігати в холоді (зокрема, м'ясні та молочні продукти, кондитерські вироби, безалкогольні напої та консерви). Крім того, надалі підвищилися ціни на імпортні продукти харчування, включаючи рибу та оливкову олію. Зате завдяки високому врожаю соняшнику та ранніх зернових найповільніше зростали у вартості рослинна олія, макарони та хліб. Однак перебої з поставками овочів із Туреччини після землетрусу можуть надати інфляції нового імпульсу.

Ситуація, що складається, має всі шанси виявитися гіршою, ніж у квітні 2015 року — зростання тоді становило понад 60,0%.При цьому Мінекономіки налаштовано досить оптимістично, прогнозуючи інфляцію на рівні 24,0%. У нинішніх обставинах стабілізуючим фактором є підтримка з боку ЄС, США, МВФ та Світового банку. Без цієї допомоги зростання цін на імпортні товари виявилося б більш інтенсивним.

Споживча інфляція за групами товарів у лютому, р/р (%). Джерело: НБУ

Найбільше зростання відзначається у транспорті (+33,6%), продуктах харчування (+31,8%) та побутовій техніці (+27,9%). З огляду на падіння доходів держбюджету споживча інфляція може відновити зростання. Цілком імовірно, що Нацбанк знизить офіційний курс гривні до іноземних валют уже в червні 2023 року. Це вплине на ціни.

На готівковому валютному ринку гривня до долара США закріпилася під рівнем 38,70, а євро досяг позначки 40,20. Подальше посилення гривні у середньостроковій перспективі є малоймовірним. Статистика свідчить про те, що регулятор витрачає значні кошти на підтримку курсу української національної валюти.

Джерело: Мінфін
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