Виробник ліків Pfizer погодився придбати компанію Seagen за $43 мільярди

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Згідно з умовами, Pfizer платитиме $229 за акцію готівкою, повідомив виробник ліків у понеділок. Компанії очікують, що угода буде закрита наприкінці цього або на початку наступного року.

За словами представника Pfizer, загальна сума угоди на $43 мільярди включає борг.

Нагадаємо

Pfizer активно займається диверсифікацією бізнесу на тлі спаду попиту на ліки проти COVID-19. Угода може допомогти компанії компенсувати втрати $17 млрд, яких вона, за своїми прогнозами, може втратити через закінчення терміну дії патентів до 2030 року. Pfizer поставила собі за мету збільшити дохід на $25 млрд до кінця десятиліття за рахунок кроків з розвитку бізнесу, включаючи угоди. Продажі Seagen у 2022 році склали майже $2 млрд, нагадує WSJ.

Як зазначає WSJ, зараз у Pfizer достатньо коштів для укладання дорогих угод. Минулого року прибуток фармкомпанії досяг рекордних $100 млрд. За цей період гігант придбав два нові активи — компанію Global Blood Therapeutics, що спеціалізується на терапії серповидно-клітинної анемії, та біофармацевтичну фірму Biohaven Pharmaceutical Holdings.