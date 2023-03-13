Виробник ліків Pfizer погодився придбати компанію Seagen за $43 мільярди

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобирж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

13 березня 2023, 15:37 Читать на русском

Виробник ліків Pfizer погодився придбати компанію Seagen за $43 мільярди

Pfizer Inc. погодилася заплатити $43 мільярди за біотехнологічну Seagen Inc, яка займається розробкою цільових ліків проти раку.

Pfizer Inc.
Фото: focus.ua

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що відомо

Згідно з умовами, Pfizer платитиме $229 за акцію готівкою, повідомив виробник ліків у понеділок. Компанії очікують, що угода буде закрита наприкінці цього або на початку наступного року.

За словами представника Pfizer, загальна сума угоди на $43 мільярди включає борг.

Нагадаємо

Pfizer активно займається диверсифікацією бізнесу на тлі спаду попиту на ліки проти COVID-19. Угода може допомогти компанії компенсувати втрати $17 млрд, яких вона, за своїми прогнозами, може втратити через закінчення терміну дії патентів до 2030 року. Pfizer поставила собі за мету збільшити дохід на $25 млрд до кінця десятиліття за рахунок кроків з розвитку бізнесу, включаючи угоди. Продажі Seagen у 2022 році склали майже $2 млрд, нагадує WSJ.

Як зазначає WSJ, зараз у Pfizer достатньо коштів для укладання дорогих угод. Минулого року прибуток фармкомпанії досяг рекордних $100 млрд. За цей період гігант придбав два нові активи — компанію Global Blood Therapeutics, що спеціалізується на терапії серповидно-клітинної анемії, та біофармацевтичну фірму Biohaven Pharmaceutical Holdings.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
0
Сергій Т
Сергій Т
13 березня 2023, 19:40
#
Дуже корисна угода. Всім відомо, що якщо Pfizer, то це вже серйозно і надійно.
+
0
energy1
energy1
13 березня 2023, 21:45
#
Pfizer Inc. заробила шалені гроші на вакцині проти коронавірусу, яка по суті й не була справжньою вакциною. Проте завдяки вдалій політиці щодо необхідності багаторазової вакцинації компанія значно просунулась на ринку й тепер має змогу скуповувати дійсно цінні активи.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами