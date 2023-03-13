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13 березня 2023, 11:37 Читать на русском

SIPRI: У 2022 Україна стала третім у світі імпортером зброї

Україна посіла третє місце серед імпортерів зброї у світі у 2022 році, її випереджають лише Катар та Індія. Про це йдеться у звіті, опублікованому дослідницьким інститутом SIPRI у Стокгольмі 13 березня.

Україна посіла третє місце серед імпортерів зброї у світі у 2022 році, її випереджають лише Катар та Індія.
Фото: dw.com

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Як зазначається, з 1991 року до кінця 2021 року Україна імпортувала мало основних озброєнь.

На третє місце за обсягами імпорту озброєнь Україна у 2022-му вийшла завдяки збройній допомозі зі США та європейських країн, поступившись лише Катару та Індії. «Війна (РФ проти України) матиме значні наслідки для майбутніх відносин між постачальниками та одержувачами зброї в усьому світі», — прогнозують аналітики в звіті.

П'ятірка основних постачальників зброї Україні

З 29 держав, які торік поставляли зброю Україні, основними були США — 35% загального імпорту зброї до України надійшло саме від американських партнерів. Польща стала другою (17%), на третьому місці Німеччина (11%), далі Великобританія (10%) і замикає основну п'ятірку Чехія (4,4%).

У 2022 році обсяг експорту озброєнь зі США в Україну різко зріс, наголошується в звіті SIPRI. Щоправда, в Україну постачалося відносно не таке сучасне або вживане військове обладнання зі складів США.

Рівень експорту озброєнь зі США в Україну торік хоча й зріс, але все одно був нижчим у порівнянні з рівнем експорту до Кувейту, Саудівської Аравії, Катару та Японії. Ці країни отримали від США нову і сучасну зброю, таку як бойові літаки та системи ППО.

Які озброєння отримала Україна

Основна номенклатура озброєнь для України у 2022 році постачалася з уже наявних запасів. Серед іншого, це 228 артилерійських установок і приблизно 5000 керованих артилерійських снарядів зі США, 280 танків з Польщі та понад 7000 протитанкових ракет із Великобританії тощо.

Також були поставлені й деякі нові зразки озброєнь, такі як сучасні системи ППО з Німеччини, Польщі, Великобританії та США.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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